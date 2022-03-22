我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

美媒：哈利受夠了梅根 規畫分手 他回英 她在美帶小孩

記者蘇詠智／綜合報導
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

全球八卦刊物對於英國哈利王子與妻子梅根的婚姻一再唱衰，兩人始終沒讓他們稱心如意，繼續在美國建立自己的事業與生活。不過最新一期美國八卦媒體「國家詢問報」封面打出震撼標題「哈利與梅根：結束了！」指他們已經因為一連串的謊言與充滿惡意的親人之間鬥爭，徹底摧毀彼此的夫妻感情，已在規畫分手後的生活。哈利與梅根則對這聳動的內容視若無睹，尚無意願出面反駁。

「國家詢問報」以向來和梅根不睦的親爹湯瑪斯馬可、常公開批評她的同父異母姊姊珊曼莎作為她與哈利無法再過下去的主要理由之一，稱梅根對哈利講的一堆與家人疏離、不和的故事，其實都帶著一定程度的誇大，哈利等於被她騙得團團轉，還又為了幫她出頭反讓自己出醜。珊曼莎之前曾對梅根提告，控訴她誹謗，哈利與梅根老神在在，完全不覺得告得成。

該雜誌也批評梅根把自己塑造出「受害者」的形象，像去年在歐普拉專訪時表示自己一度憂鬱到不想活，又稱皇室內部有人擔心她兒子亞契的膚色、擺明種族歧視等，其實皇室內部人員爆料，梅根不接受皇室人員的幫忙，執意把自己困在不愉快的情緒中。而她與皇室之間的不對盤，也是有很多自己主動誇大的成分，弄得哈利和自己的血親分隔大西洋兩岸，持續失和、無法團圓。

不過「國家詢問報」稱哈利終於受夠了梅根，決心各過各的，將要回到他想念的家鄉英國，可是梅根不是省油的燈，要帶著一雙兒女繼續留在美國生活。以英皇室過往對重要成員離婚後的子女安排來看，不可能接受這種處理，因此「國家詢問報」又被罵為炒話題不惜瞎掰。

梅根 哈利 八卦

上一則

南韓37萬人連署反對遷總統府 準執政黨支持度降低

下一則

火山噴發前奏？葡萄牙小島48小時內狂震1100次

延伸閱讀

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？
A片男星曝 曾拒絕小報花錢買通捏造曾和梅根上床謠言

A片男星曝 曾拒絕小報花錢買通捏造曾和梅根上床謠言
哈利、梅根又觸怒英國人？缺席爺爺追悼會 卻去這活動

哈利、梅根又觸怒英國人？缺席爺爺追悼會 卻去這活動
庾澄慶祝兒子20歲生日 洩哈利「不顧反對」

庾澄慶祝兒子20歲生日 洩哈利「不顧反對」

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50
俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，但俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普亭（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」。美聯社

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

2022-03-21 13:18
普亭18日出席俄國兼併克里米亞8周年活動。Getty Images

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

2022-03-18 11:56

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...