凱特不會忘梅根怎麼「欺負」她 以後只當假面好妯娌？

凱特（左四）與梅根（右二）妯娌之間的關係是外界永遠感興趣的焦點。（路透資料照片）

英國民眾對於威廉、哈利 兩位王子的妻子凱特 與梅根 ，向來有極端迥異的觀感，凱特因為將是未來的王后，對外又少引發紛爭，因此被視為「皇室好媳婦」；梅根一來是美國出身、血統不純正，又喜歡搶著當外界關注焦點，加上三番兩次公開指出皇室運作的問題，英國人當她如眼中釘肉中刺，最好永遠不要再碰到。

尤其現在正值梅根與哈利在美國接受媒體大姐大歐普拉電視專訪的一周年，時間不但沒能沖淡所有的不愉快，英國每次有民調，都顯示哈利和梅根的支持度持續向下探底，他們與皇室之間的衝突也始終無法化解。在皇室專家眼中，「好人大嫂」凱特，早先一直被認為是皇室內願意彌補和哈利、梅根關係的親善派，其實那也不見得是她心中真正的念頭，她對於梅根怎麼對她的，完全都沒有忘掉。

眾所皆知，梅根被指在結婚之前試禮服時與凱特起過爭執，凱特因此被氣到掉眼淚，但在歐普拉的專訪中，梅根卻堅稱自己才是被氣哭的人，可是凱特有來表示道歉，也不想再追究，皇室則反駁梅根的說法。不管事情真相如何，梅根至少當著全球觀眾的面，沒有給凱特面子，這一點將讓凱特永難釋懷。

但皇室專家也稱，倘若之後梅根與哈利再回英國，凱特也不會當面給他們難看，仍會態度親和的對待，這就是她身為未來英國王后該做的，不可讓家醜外揚，自己的想法只能壓抑下去，即位70年的伊莉莎白二世女王就用這麼多年以身作則給子孫們看，成為皇室的一員，自己的一切都沒有義務重要，絕對不能讓個人的聲音凌駕一切，凱特是很認份會繼續這樣下去。

因此凱特在必要時，仍然會幫忙替哈利、梅根與皇室之間做橋樑，修補彼此之間的裂縫，可是這不代表她真心接納或喜歡梅根，只是她的身分讓她永遠不會誠實表現出對梅根的好惡。