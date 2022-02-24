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泰最美廢妃神隱數月惹怒泰王？傳「新嬪妃」母憑子貴

編譯中心／綜合23日電
68歲的泰王瓦吉拉隆功(左)去年5月遭爆又與一名新嬪妃生下一子，此圖為詩尼妮(右)和泰王2021年一起出席活動。（美聯社）
68歲的泰王瓦吉拉隆功(左)去年5月遭爆又與一名新嬪妃生下一子，此圖為詩尼妮(右)和泰王2021年一起出席活動。（美聯社）

泰國王室「宮鬥」又傳新變化。泰王瓦集拉隆功2020年才將被貶入獄的「最美廢妃」詩妮娜接回宮，並頻繁帶她出席包括王室祭典等各種活動。然而，近幾個月以來詩妮娜未公開露面，外界猜測她可能激怒泰王，再次失寵。

長年關注泰國王室的英國記者馬歇爾指出，曾經風光無限的貴妃詩妮娜已好幾個月沒有出席任何王室典禮，這顯示她似乎再次激怒了泰王，再度被打入冷宮，馬歇爾22日在推特發文說：「瓦吉拉隆功似乎又生她的氣了。」

另一方面，日前傳出已經68歲的泰王去年底帶20名後宮佳麗飛到德國度假，更有一名從未曝光過的嬪妃為他生下一子。如今詩妮娜神隱半年，外界也開始懷疑泰王是否因為產子的「新嬪妃」，便冷落詩妮娜。

事實上，這不是詩妮娜第一次「被神隱」，早在2019年7月，也就是她登上妃位的幾個月後，詩妮娜就曾因為「對泰王不忠」而被貶入獄。不過短短10個月後，詩妮娜被重新接回宮，當時泰王在德國為她接機的「親暱攙扶」畫面，成為她再次受寵的開端。後來詩妮娜陪著泰王到處探訪、出席王室祭典等重要儀式，當時一度傳出威脅到王后蘇堤達的地位。

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