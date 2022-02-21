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95歲英女王確診 強生照樣解禁：確診者可自由外出

編譯羅方妤、李京倫／綜合20日電
英國女王伊莉莎白二世確診新冠肺炎。（路透）
英國女王伊莉莎白二世確診新冠肺炎。（路透）

英國白金漢宮20日表示，高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世確診新冠肺炎，出現類似感冒輕微症狀，預計未來一周將在溫莎城堡繼續執行「比較輕鬆的工作」。同日，強生辦公室表示，將在21日取消確診者自我隔離要求。

白金漢宮聲明表示：「女王陛下將持續接受醫療照護，並遵循所有適當指引。」白金漢宮先前證實，女王已接種三劑新冠疫苗。女王6日才迎來即位70周年白金禧年，成為英國史上在位最久的君主。英相強生表示，希望女王早日康復。強生曾在2020年4月確診，一度因病情惡化住進加護病房。

73歲的查理王儲10日也確診，是他第二次染疫，夫人卡蜜拉14日也確診。英國王室消息來源表示，查理確診前兩天曾與女王在溫莎城堡會面。BBC報導，溫莎城堡過去已陸續傳出一些工作人員確診。

於此同時，強生將於21日宣布取消所有防疫措施，作為「與新冠病毒共存」計畫的一部分。路透報導，這將使英國成為歐洲首個允許確診者自由上街購物、搭乘大眾運輸工具和工作的大國。

英國宣布公共場所不必強制戴口罩，圖為民眾在倫敦一家超市購物。（路透）
英國宣布公共場所不必強制戴口罩，圖為民眾在倫敦一家超市購物。（路透）

強生聲明表示：「新冠病毒不會突然消失，我們必須學著與病毒共存，學著在不限制自由下保護自己。」英國目前規定，確診者需要居家自我隔離至少5天。此外，當局也會逐步取消社區篩檢，下月起不再廣發快篩試劑，並停止發放援助金給被隔離的確診者或密切接觸者。英國在1月時取消大部分防疫搓師，包括到特定場所無須出示疫苗接種證明；除了醫院以外，在多數公共場所不必強制戴口罩。蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭也逐步取消防疫措施，但速度較慢。

不過，強生許多衛生顧問認為，這麼做可能使確診數激增，並削弱英國應對未來其他變異株的能力。

英國女王 疫苗 防疫

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