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婆媳諜對諜？卡蜜拉心中對梅根真正的感覺是…

記者蘇詠智／即時報導
卡蜜拉（左）對媳婦梅根有不能完全信任的感覺。（路透資料照片）
卡蜜拉（左）對媳婦梅根有不能完全信任的感覺。（路透資料照片）

英國查爾斯王子的妻子卡蜜拉，近日獲得空前勝利，被婆婆伊莉莎白二世女王力挺成為下一任王后，連曾經對她不服氣的查爾斯長子威廉，都已經表達支持，只有查爾斯的次子哈利，至今沒任何表態，還藉機再提母親黛安娜生前的貢獻，似乎心裡還沒有接受。其實一般對於哈利，總認為他的妻子梅根是他背後主要推動一切的力量，而根據英國的皇室專家所言，卡蜜拉對梅根也早就有所注意，對於梅根不是那麼信任。

身為「小三扶正」的代表，卡蜜拉的對手是優雅美麗、受盡英國人民喜愛卻唯獨抓不住丈夫查爾斯的心的黛安娜，長年被視為「害慘黛安娜的狐狸精」，要能夠從萬民唾罵到讓女王甘心捧她成為下一任王后，背後的盤算與忍耐自非常人輕易辦得到，絕對不是馬馬虎虎不用腦就可達成。名校畢業的梅根，總是愛擺出幹練又有智慧的模樣，當然難逃卡蜜拉的注意，卡蜜拉覺得這位美國來的媳婦，不太會放棄自己的事業與獨立性，默默當一位皇室團隊的忠誠成員，果然梅根深感在皇室內受到壓抑，待沒兩年就和哈利回美國想自己打天下。

對於卡蜜拉而言，威廉的妻子凱特早就是眾人皆知的再下一任王后人選，犯不著跟她起衝突而破壞外界對君主制度的反感、危及自己的大位，這也是為什麼威廉也沒有再不滿父親執意要拱她上后座。倒是梅根，也有頭腦有野心，加上沒有接不接班的顧忌，肯定比凱特要難搞定，哈利決定帶著梅根離開英國，卡蜜拉看似要承擔更多原本由梅根扛下的勤務，心裡應該反而輕鬆不少。

梅根的英國皇室生活過得並不如意。（路透資料照片）
梅根的英國皇室生活過得並不如意。（路透資料照片）
卡蜜拉經過多年的盤算和忍耐，成為情場的大贏家，也將如願成為英國王后。（路透資料照...
卡蜜拉經過多年的盤算和忍耐，成為情場的大贏家，也將如願成為英國王后。（路透資料照片）

梅根 哈利 英國

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