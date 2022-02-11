我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

外務省也難幫 日駙馬美簽問題 真子公主夫婦恐從紐約返日

編譯羅方妤／綜合10日電
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。（Getty Images）
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。（Getty Images）

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主與小室圭成婚後，改姓小室脫離皇籍並隨夫婿赴美。日本保守派新聞周刊「週刊新潮」報導，小室圭去年7月參加的美國紐約州律師資格考試落榜，將在本月22日、23日再次挑戰。

然而，對小室圭而言更棘手的問題是，他的旅美簽證最快將在今年5月、最晚今年7月到期，他目前正針對簽證問題向日本外務省諮詢。如果小室圭無法取得新的簽證，小室夫婦恐將打包返日。

「週刊新潮」指出，小室圭去年5月從紐約州福坦莫大學畢業後，在知名律師事務所Lowenstein Sandler LLP紐約辦公室擔任律師助理。紐約州執業律師德永解釋，小室圭目前持有簽證應該是學生簽證F-1簽證，其中選擇性實習訓練制度（OPT）讓外籍生能在畢業後留美一年找工作。

由小室圭去年5月畢業推算，簽證最晚今年7月就會到期。德永說：「小室圭需要以通過律師資格考取得H-1B工作簽證，但若依舊落榜，還是有機會透過從事研究員取得該簽證。」

然而，H-1B工作簽證每年都要透過抽籤申請，中籤率不到50％。「週刊新潮」指出，日本政府官員推測，小室圭可能是因為這樣向外務省諮詢。但報導指出，簽證事關國家主權，就算外務省和日本駐紐約大使館施壓，得到回應的可能性趨近於零。

工作簽證 日本 紐約州

上一則

王儲查理打3針又染疫 2天前曾見英女王

下一則

兩俄軍演「距基輔僅200km」 北約：歐洲危險時刻

延伸閱讀

紐約州新冠住院人數 大降 65%

紐約州新冠住院人數 大降 65%

民調：逾半紐約市民對不接種疫苗者感到憤怒

民調：逾半紐約市民對不接種疫苗者感到憤怒
外交官紐約遇襲受傷 韓國籲美國警方調查

外交官紐約遇襲受傷 韓國籲美國警方調查
旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

熱門新聞

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光