安德魯王子涉性侵還能當公爵？專家指女王自己沒辦法拔

英國安德魯王子申請撤銷自己被控性侵的民事官司12日遭駁，隔天隨即被拔除全部軍銜、皇室贊助人與「殿下」尊稱，現在更面臨外面進一步呼籲讓他自付維安費用及撤銷他的「約克公爵」爵位。路透

英國 安德魯王子申請撤銷自己被控性侵 的民事官司12日遭駁，隔天隨即被拔除全部軍銜、皇室贊助人與「殿下」（HRH）尊稱，現在更面臨外面進一步呼籲讓他自付維安費用及撤銷他的「約克公爵」爵位。

衛報報導，隨著安德魯被禁止以任何官方身分使用「殿下」稱呼和履行王室職責，要求取消公爵頭銜和稅金支付維安隨扈的聲浪跟著水漲船高。據報保護安德魯的成本估計一年可高達200萬英鎊稅金，安全事務國務部長海因斯（Damian Hinds）受訪時，拒絕確認納稅人是否會繼續資助安德魯的維安工作。

約克中心區（York Central）下院議員馬斯凱爾（Rachael Maskell MP）發推文認為，安德魯死抱著約克公爵頭銜的日子再延長一天都站不住腳，他「跟約克的聯繫必須結束」，約克市議會也有市議員發起剝奪安德魯公爵頭銜的運動。

安德魯身為女王的兒子，出生即擁有「殿下」尊稱與王子頭銜，1986年結婚後獲冊封為約克公爵。商業內幕訪問的專家指出，白金漢宮沒有拔掉安德魯頭銜真的是因為「不能」，必須要經過英國議會才行。

王室歷史學家暨英歐王室的專家基尼格（Marlene Koenig）指出，這麼做要經歷一個複雜的過程，移除安德魯的頭銜要「取得議會的法案，其次是御准（Royal Assent）」。

基尼格指出，英國在一戰期間制定《1917年頭銜剝奪法》（The Titles Deprivation Act 1917），剝奪「敵方王室」保留的英國頭銜，英國議會可以通過類似的法案，再經女王御准生效。不過，基尼格相信，若要走到這一步，則將取決於安德魯官司的結果，但她認為全案不會發展到庭審，因為安德魯不會想要進到正式審判前的證據開示（Discovery）階段。

同樣認為安德魯「極不可能」失去頭銜的王室傳記作家沃維克（Christopher Warwick）則告訴Sky News，安德魯不是英國敵人，因此沒有頭銜剝奪法適用的餘地。