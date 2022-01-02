日本愛子公主首場公務 接受外使祝賀 日媒誇儀態好佳

去年底剛舉行成年禮的日本德仁天皇獨生女愛子內親王（中），於元旦這天出席成年後首次的皇室公務行程。（Getty Images）

朝日新聞報導，日皇德仁今天在皇居宮殿內舉行「新年祝賀之儀」，接受官員和各國大使的祝賀，這也是德仁獨生女敬宮愛子內親王首度以成年皇族身分參與，執行公務。

讀賣新聞報導，1日上午，德仁和雅子、皇族成員出席「新年祝賀之儀」，這是上月愛子成年禮後首次的公務行程。據日本 電視台報導，愛子穿著皇室傳統的米白色西式長禮服，配戴勳章、珍珠等飾品，手持扇子，站姿挺拔現身。

「新年祝賀之儀」跟去年一樣因疫情 縮小規模，包括皇后雅子在內的女性皇族考量到許多民眾為疫情所苦，今天沒有戴上頭冠，所有與會者都戴著口罩。

下午有119個國家大使造訪宮殿，向日皇、皇后進行新年問候，之後天皇一家將前往上皇明仁夫婦住所拜訪。

日本愛子內親王（中）去年底剛舉行成年禮。（Getty Images）

此外，原本每年固定1月2日在皇居舉辦的新年一般民眾參賀活動，也為了避免疫情擴大，而連續2年取消舉辦，改由天皇在1日發表祝賀影片。

愛子公主成年後，媒體報導內容也從她的學生生活轉而關注起她感情世界，日媒「FLASH」先前為愛子公主舉辦未來理想老公的調查，共496名日本民眾投票，當中有66票投給天才將棋選手、19歲的藤井聰太，比率最高；緊追在後的是大谷翔平，拿下27票，今年17歲的童星鈴木福則以21票居第三名。

報導引述皇室研究家高森明勅表示：「藤井選手在國民廣泛喜愛的將棋世界中不斷打破紀錄。而大谷也締造繼一朗之後，在美國大聯盟贏得MVP的壯舉，而且他的個性很謙虛，還辭退了國民榮譽賞，這正是日本國民所期盼的皇室形象。」

另一方面，日本一名56歲男子日前闖入皇居，企圖見愛子公主，隸屬皇宮警察 的護衛官當場拘捕他，並指控他涉嫌非法侵入建築物。