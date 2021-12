凱特聖誕節獻禮合作創作歌手 首度展現琴藝

英國凱特王妃在倫敦西敏寺和創作歌手湯姆沃克錄製了一首未公開聖誕新曲For Those Who Can't Be Here,在影片中大秀琴藝。(美聯社)

適逢聖誕佳節,英國劍橋公爵夫人凱特 在倫敦西敏寺和創作歌手湯姆沃克(Tom Walker)錄製了一首未公開聖誕新曲「For Those Who Can't Be Here」,在影片中大秀琴藝。

BBC報導,在西敏寺表演前,兩人先行在錄音室完成錄製,節目於英國獨立電視台(ITV)播出。凱特與湯姆沃克在西敏寺的表演影片,在肯辛頓宮的推特帳號、威廉王子與凱特的YouTube頻道,以及湯姆沃克的YouTube頻道等都可看到。

來源:YouTube

威廉王子與凱特的YouTube頻道介紹說,影片於12月拍攝,場地是西敏寺的教士會禮堂(Chapter House),是聖誕頌歌活動「王室頌歌:聖誕團聚」(Royal Carols: Together At Christmas)的表演項目之一。

活動目的是安慰過去18個月經歷疫情 的全英國人民,特別是那些尤其脆弱、孤立,以及無法獲得足夠支持的人們。

湯姆沃克表示,他和凱特在一場慈善活動上結識,對方主動找上自己,「我們一起排練大概9次,她就完全學會了。然後她自己練習了幾天,最後一起錄製」。他說:「我很佩服她,因為和我一起、兩個人在錄音室錄製是一回事,然後直接跳到西敏寺,配合弦樂四重奏、一名鋼琴演奏家和兩名和音歌手,這是完全另一回事」。

湯姆沃克說,兩人大概都很緊張,擔心事情如果不如計畫順利,會令其他人失望,「但她太棒了,她彈得好極了」。

凱特在錄製的開場白中,讚揚在疫情「黯淡時期」為社群服務、「鼓舞人心的」人們。她表示,英國在這場疫情中面臨諸多挑戰,包括失去摯愛,第一線工作人員也面臨巨大壓力。

出席活動的其他王室成員包括威廉王子、女王伊麗莎白二世的長外孫女薩拉公主(Zara Phillips)與丈夫丁達爾(Mike Tindall)、愛德華王子的妻子蘇菲(Sophie Wessex),以及碧翠絲公主(Princess Beatrice)夫妻。

英女王今年預料會發表非常個人的聖誕節 演說,這是她痛失丈夫菲利普親王後的第一個聖誕節。女王的聖誕演說按慣例每年12月25日下午3時透過電視轉播。演說已在上周錄製,女王之後才決定因為Omicron變異株疫情,打破慣例留在溫莎城堡過聖誕節。

按照傳統,女王與王室高階成員往年都會在山均漢姆堡(Sandringham Estate)共度聖誕假期,聖誕節當天則會在堡內的教堂做禮拜。