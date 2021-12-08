哈利避禍「捅刀」老爸 梅根上艾倫秀搞笑挨批小丑

哈利大半年來對父兄砲火不斷，彼此關係降至冰點。（路透資料照片）

英國 王室成員間的愛恨情仇，絲毫不比任何肥皂劇遜色。這大半年來關係惡劣的王儲查理和兒子哈利 ，感情又陷谷底，原因在哈利為了甩掉自身的麻煩，竟不惜捅老爸一刀。

查理的親信麥克佛西涉嫌透過查理的慈善基金會收各國富豪的獻金，為他們安排加入英籍、並獲得封爵，其中不少人在祖國有洗錢嫌疑、或是名聲不良國家的麻煩人物。

查理王儲被兒子攻擊，火冒三丈卻無處發洩。（路透資料照片）

近期沙烏地阿拉伯富豪馬哈佛茲被爆料，幾年前曾與哈利密會，也捐錢到哈利的慈善基金會；哈利為了自保，澄清早就跟馬哈佛茲斷絕往來，還稱自己早認為他有問題。不過，馬哈佛茲後來不但成為英國公民，也由查理親自頒給大英帝國司令勳章。哈利這麼一撇清，擺明給父親難看，讓查理顯得愚昧無能、不堪做為英國君主。不少媒體也砲轟哈利此舉看似撇清，卻有意攻擊父親。

此外，哈利的妻子梅根 先前在美國如魚得水，聲勢高漲，但後期逐漸成為美國八卦媒體嘲諷對象。近期「國家詢問報」又以封面報導，稱她淪為好萊塢笑柄。

八卦雜誌以封面報導梅根弄巧成拙，反被好萊塢恥笑。（取材自National Enquirer） 梅根（右）在「艾倫秀」不計形象搞笑，沒有收到預期的效果。（取材自Instagram）

據報導，梅根想要藉著上艾倫狄珍妮絲的節目，塑造自身「親民又幽默」的形象，不惜配合艾倫的指令耍寶，先用奶瓶喝奶，又直呼自己的胸部喜愛辣醬等。不料此舉適得其反，許多人開始覺得她像小丑，對她的反感與日俱增。