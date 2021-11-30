為何嫁小室圭不辦婚禮 真子公主父親曝理由

文仁親王（中）11月30日迎來56歲生日，宮內廳發放他和二女兒佳子公主（右）及兒子悠仁親王（左）的合照。（路透）

共同社30日報導，日本 皇儲秋篠宮文仁親王30日迎來56歲生日，他25日舉行記者會，回應諸多關於長女真子的問題。對於真子與大學同學小室圭結婚未辦婚禮一事，文仁說是他的決定。關於真子罹患創傷後壓力症候群（PTSD），文仁歸咎於媒體報導，直言「誹謗中傷無論是雜誌還是網路，都不能允許」。

至於真子作為皇族時的態度，文仁回憶「她總是優先公務」，並說自己是以希望她能健康生活下去的心情送走女兒，在美國 生活對女兒和女婿來說最好。

關於真子的結婚記者會，文仁則說，真子原本想與記者現場問答，但最後一刻由於PTSD，才改採夫婦輪流發言而不開放問答的方式。大眾相當關注的小室家金錢糾紛，文仁表示「如果記者會上能由小室圭親口說明並回答提問會更好」。

中央社／東京30日綜合外電報導

日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子10月在爭議聲中結婚，文仁日前在記者會上表示，這樁婚事相關爭議影響整體皇室，但有些八卦 媒體報導虛實交雜，也有強烈的責難言詞。

真子10月26日與大學同學小室圭登記結婚。這樁婚事因男方家與人有財務糾紛，從2017年宣布訂婚後就多次延期，今年結婚時真子創二戰後首例，沒舉行任何皇室結婚相關儀式，並放棄領補助金（一時金），兩人婚後赴美定居。

文仁今天過56歲生日，他日前舉行生日記者會，報導今天出刊。

日本放送協會（NHK）報導，文仁在記者會上表示，真子的婚事爭議對皇室有不少影響，也影響秋篠宮家以外的皇室成員。

文仁說，例如有八卦雜誌報導日皇德仁與皇后雅子的想法、上皇后美智子的談話等，宮內廳多次在網站上澄清並無此事，他也沒有聽過，但相關報導還是層出不窮。

此外，文仁表示，真子結婚不舉行納采之儀等相關儀式，是他決定的，原因之一就是小室家的財務糾紛未在婚前解決。雖然這些儀式只是慣例，並未強制規定一定要辦，但因此給人皇室儀式可以輕易改變的印象。

對於真子因婚事爭議長期受到批評，被診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumaticstress disorder, CPTSD），文仁說，真子會罹病恐怕與雜誌週刊報導與網路留言有關。

文仁說，不管是雜誌或網路，都不能容許傷害他人的誹謗中傷言論。有些雜誌報導內容虛實交雜，有創作故事，也有值得傾聽的意見，也有的內容是非常強烈的責難；他認為應設下一定的基準，如果有逾越界線的言論要加以反駁澄清。

他說，真子的結婚記者會原本將採用現場問答的方式進行，但因為真子的CPTSD有可能在記者會現場發作，而改變了形式。

他也認為，小室圭雖然已對財務糾紛提出長篇書面說明，但他認為那篇說明無法一看完就令人能立刻理解與接受，還是應該親口回答問題比較好。