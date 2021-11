英國 王儲查理王子17日訪問約旦時,被問及了女王伊莉莎白二世的健康狀況。查理表示:「一旦你到了95歲,生活就不像從前那樣容易了。」他還補充說,就自己的年齡而言,73歲也已經是「夠難的了」。

約旦是自新冠疫情 暴發以來,英國王室成員首批出訪的國家之一。

95歲的女王14日因背部扭傷,未依照原定行程出席國殤紀念日(Remembrance Day)儀式。在那之前,她已取消多場公開露面行程,讓人更擔心她的健康狀況。

據悉,在出訪約旦前,查理還打電話給母親詢問健康狀況,讓她聽醫生的好好休息。

Prince Charles provides an update on Queen Elizabeth II's health while on a visit to Jordan. https://t.co/BMmg095YHa pic.twitter.com/hed3cNq8yn