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官方出訪全喊卡　95歲英女王接受醫囑「再休息2周」

編譯中心／綜合30日電
英國女王被醫療團隊建議再休息兩周，圖為女王10月19日出席公開活動。 （美聯社）
英國女王被醫療團隊建議再休息兩周，圖為女王10月19日出席公開活動。 （美聯社）

英國王室醫療團隊昨天建議，95歲英國女王伊麗莎白二世需要再休息2周。白金漢宮29日表示，女王上周在醫院進行過夜「初步檢查」後，將接受醫師建議再休息2周，期間僅會從事較輕鬆的工作。英國首相強生30日強調，女王的健康狀況良好。

上周女王取消為期2天的北愛爾蘭之旅；她原訂31日參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26），如今相關行程也被擱置。據白金漢宮的說法，根據最新建議，女王將繼續履行其文書職責、參加線上活動等，但在接下來2周內不會進行官方訪問。

強生在羅馬參加20國集團（G20）峰會時，告訴英國電視台「第四頻道」（Channel 4）：「我曾與女王陛下談話，她的健康狀態很好。她只是必須遵守醫囑，休息一下。我認為這很重要，全國人民都希望她身體健康」。

這位英國在位時間最長的君主將於2022年慶祝她即位70周年的白金禧年。伊麗莎白二世女王向來以其對王室職責的堅定承諾聞名，如今決定暫時休息，相當罕見。

白金漢宮透過最新聲明表示，女王仍然「堅定打算」參加11月14日為英國退伍軍人舉行的「國殤星期日」紀念活動。另有報導指出，女王近期暫停騎馬和喝酒。

英國女王 聯合國 工作

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