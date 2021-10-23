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英女王為何要祕密住院 健康問題謠言滿天飛

編譯中心／綜合22電
英女王伊麗莎白二世住院，引發揣測。圖為其出席威爾斯議會開幕典禮。（Getty Images）
英女王伊麗莎白二世住院，引發揣測。圖為其出席威爾斯議會開幕典禮。（Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世20日祕密入院並接受檢查，僅住院一晚就出院，目前遵醫囑在溫莎寓所休養。王室原不打算公布，但消息走漏後只好承認，並強調女王目前精神很好。然而高齡95歲的女王健康狀況仍引發各界關心，謠言和假新聞滿天飛。

英國八卦報太陽報率先披露女王入院消息，王室官員被迫證實確有此事，稱女王20日因「預防性檢查」，在倫敦「國王愛德華8世醫院」入院，因相關檢查結束後時間已經太晚，不宜夜間搭車奔波，因此住在醫院1晚，翌日出院返回42公里外的溫莎寓所。

王室官員強調女王精神不錯，21日下午就恢復工作，處理一些較簡單的公務。

白金漢宮20日上午宣布，女王在醫師建議下取消訪問北愛爾蘭行程。過去幾周女王公務繁重，出席10多場公開活動，包括19日在溫莎接見全球企業領袖。

以往女王通常在王室專用的私人診所接受醫療，包括她2013年罹患病毒性腸胃炎，當時也是住院一晚。她上周首次在公開場合拄著手杖現身，引發健康出問題的揣測，但王室官員輕描淡寫表示，女王沒有什麼狀況。

英國雜誌「長者」19日舉行「年度長者獎」頒獎儀式，透露此獎原預定頒給女王，但她禮貌婉拒，也就是「覺得自己並不老」。

女王夫婿、愛丁堡公爵菲立普親王今年4月辭世，享耆壽99歲，外界因此更關注女王健康狀況。

英國廣播公司（BBC）資深王室記者威徹爾說，王室官員在女王入院一事上「還沒有給我們一個完整且合理的解釋」，資訊不透明造成謠言和假新聞傳播更廣。每日快報王室特派員帕默也說，也許女王只是過勞，官員據實以告即可，過度隱瞞反而難以令大眾信服。

英國女王 中國 太空

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