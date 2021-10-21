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真子公主重逢未婚夫「聽腳步聲」秒落淚 在美找到的工作曝光

編譯陳韋廷／綜合20日電
真子公主時隔三年終於見到準夫婿小室圭。（路透）
真子公主時隔三年終於見到準夫婿小室圭。（路透）

即將跟未婚夫小室圭步入婚姻的日本真子公主，兩人18日時隔三年首次見面；到紐約留學後就沒有跟真子見面的小室圭，18日到赤坂御所拜見準岳父文仁親王。

日本周刊「FRIDAY」報導，宮內廳人員透露，真子公主一聽到小室圭到達的腳步聲，就淚流滿面前去相迎，小室則向她深深一鞠躬，兩人「安靜地重逢」。

小室圭18日到赤坂御所拜見準岳父文仁親王。（美聯社）
小室圭18日到赤坂御所拜見準岳父文仁親王。（美聯社）

報導指出，小室圭為了這一天已接受過好幾次PCR測試，在座車內又測量一次體溫。宮內廳擔憂感染，沒讓小室圭直接去文仁親王全家目前居住的臨時居所，安排在用於舉行儀式的赤坂御所會見，且希望會見時間盡量簡短。

真子婚後將和小室圭定居美國，外界擔心真子在當地謀生不易，不過有相關媒體人爆料，真子已經找到工作，將會在著名的紐約「大都會藝術博物館」（The Met）擔任學藝員（相當於策展人）一職。

一名住在紐約的日文記者爆料，大都會藝術博物館有相關人員透露，「真子公主的工作已經內定」，年收入約為1500萬日圓（13萬美元）。

宮內廳相關人員早前曾透露，「真子公主在9月之前都在東京大學綜合研究博物館特任研究員，為了能活用自身專業及經驗，正在尋找合適職場」。在這樣的狀況之下，第一個讓人聯想到的便是紐約的大都會藝術博物館（The Met）。

紐約 博物館 大都會

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