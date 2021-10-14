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哈利梅根跨足金融界 投資紐約企業擔任「影響力夥伴」

編譯中心／綜合13日電
英國哈利王子與妻子梅根之後，最近投資美國紐約一家公司，並擔任「影響力夥伴」。圖為今年9月兩人在紐約合影。（路透資料照片）
英國哈利王子與妻子梅根之後，最近投資美國紐約一家公司，並擔任「影響力夥伴」。圖為今年9月兩人在紐約合影。（路透資料照片）

英國哈利王子和妻子梅根建立了另一個商業夥伴關係，這回合作領域是在金融界，兩人與一間推動社會責任投資的資產管理公司合作，將擔任「影響力夥伴」。

中央社引述法新社報導，名為Ethic的企業12日在網站上表示，哈利與梅根除了投資部分積蓄在這間位於紐約的公司，還將扮演「影響力夥伴」角色，不過並未具體說明這項工作的確切性質。

Ethic指出，這對王室夫妻「和我們有許多相同的價值觀，我們猜想也會和你們許多人的價值觀相同」。

哈利與梅根接受紐時專訪時解釋，他們想要讓投資民主化，並藉由負責任的企業來達成。

梅根說：「我來自的那個世界，你不會討論投資，對吧？你沒有閒情逸致投資，那聽起來很花錢。」「我的丈夫多年來一直說，『天啊，妳不希望有個地方能像這樣和妳的價值觀一致，能把自己的錢放在這種地方嗎？』」

自從移居美國加州、卸下英國王室官方職務後，哈利與梅根已和串流巨擘Netflix及Spotify簽下報酬豐厚的合約，與出版社合作，並從事勵志演講。哈利王子今年3月也接受總部位於舊金山的人生指導新創公司BetterUp的「影響力總監」職務，預計將於明年出版個人回憶錄。

哈利 投資 梅根

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