疑準女婿幕後有金主 真子公主父親阻他見日皇

小室圭未來不論是在公開場合或私下，都可能不會有機會見到日皇德仁。(歐新社)

日本 秋篠宮文仁親王的女兒真子公主10月26日就要出嫁，但準駙馬小室圭卻因母親爭議纏身而引起皇室戒心，現在更有皇室人員指出小室圭背後疑似有幕後黑手在操作。日本媒體報導，文仁親王相當不滿，因此大力阻止小室圭見到真子的伯父日皇德仁及雅子皇后，這恐怕也是日本皇室前所未見的狀況。

蘋果新聞網報導，真子這次跳過皇室婚禮慣例的納采儀式，據稱連在婚前向德仁夫婦告別的「朝見之儀」也要取消，小室圭因此更沒機會見到日皇。

日媒女性Seven報導，真子婚後要跟小室圭到美國紐約 生活，她不打算接受離開皇室的「一時金」1億5250萬日圓（約137.6萬美元），皇室人士憂心真子未來的生活費，小室圭卻表示不必理會，令宮內廳人士懷疑是否別有用心的幕後金主在支持小室圭。

報導指出，文仁對未來的女婿強烈不信任，宮內廳官員也同感不安，幾次試探經費來源，小室家方面卻避而不談。文仁和宮內廳人士因而決定全力阻止小室圭接近日皇。

報導說，小室圭的母親佳代遭控欠債不還，醜聞纏身引發輿論批評，外界也不知道小室母子連400萬日圓（約3.6萬美元）債務都不能解決，哪來的錢結婚。如果有人主動出借金錢，極可能有所圖謀，對真子公主和日本皇室都非好事。

真子的父親文仁是日本王儲，弟弟悠仁是第二順位繼承人，真子是未來日皇的女兒、親姊姊，日本宮內廳與文仁都不希望真子的特殊身分遭人利用。

由於小室圭方面拒不溝通的態度，讓文仁對真子婚後可能遭到利用的疑慮升到最高點。加上兩人結婚後將移居美國生活，然而真子公主畢竟沒有社會經驗，這讓宮內廳的人更加不安。