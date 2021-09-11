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「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

是禍躲不過？安德魯王子被控性侵 法庭文書據報已送達

編譯周辰陽／即時報導
英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞，被長期指控者之一的吉佛瑞在美國提告，原告律師10日遞狀表示，相關文書已於8月27日送抵，安德魯現在應於17日前提出回覆。取材自metro.co.uk
英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞，被長期指控者之一的吉佛瑞在美國提告，原告律師10日遞狀表示，相關文書已於8月27日送抵，安德魯現在應於17日前提出回覆。取材自metro.co.uk

英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞，被長期指控者之一的吉佛瑞（Virginia Giuffre）在美國提告，日前更被披露逃往伊麗莎白二世女王停留的蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）。但原告律師10日遞狀表示，相關文書已於8月27日送抵，安德魯現應於17日前提出回覆。

BBC報導，吉佛瑞委任的律師向法庭表示，一位替原告律師團工作的傳票送達員（Process server）8月26日早上9時30分抵達安德魯在溫莎的寓所「皇家莊園」（Royal Lodge），卻被告知無法找到王子的私人秘書「或任何高層人士」，保安團隊則「已被知會不要受理任何法庭程序的書狀送達」。儘管送達員拿到一位事務律師（Solicitor）的名字與電話號碼，但打電話過去卻沒有得到回音。

據報導，這位傳票送達員隔天再到皇家莊園，也跟「保安主管」談過，得知「不可能」親自會見被告，但對方建議他可把文書留給大門口的警察，並將會轉給律師團。

儘管吉佛瑞律師團宣稱，警官收下該案的陳述狀（Affidavit）代表送達程序已完成，他們還是準備好幾道確認送達的保險，像是把文書副本電郵寄給安德魯王子的約克公爵（Duke of York）辦公室，也經高等法院王座分庭資深主事法官（Senior Master of the Queen's Bench Division）電郵給安德魯律師團等等。

吉佛瑞8月初控告「一級性侵」後，安德魯王子就未有回應。但每日郵報指出，安德魯的律師團將宣稱法庭文書並未獲得適當送達，除計畫杯葛13日的聆訊，也寄望運用技術手段讓案子裁定駁回。

英國安德魯王子被長期指控者之一的吉佛瑞在美國提告，送達員27日抵達王子寓所，得知...
英國安德魯王子被長期指控者之一的吉佛瑞在美國提告，送達員27日抵達王子寓所，得知「不可能」親自會見被告，但對方建議他可把文書留給大門口的警察，並將會轉給律師團。畫面翻攝：MAILONLINE

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