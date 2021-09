是禍躲不過？安德魯王子被控性侵 法庭文書據報已送達

英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞,被長期指控者之一的吉佛瑞在美國提告,原告律師10日遞狀表示,相關文書已於8月27日送抵,安德魯現在應於17日前提出回覆。取材自metro.co.uk

英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞,被長期指控者之一的吉佛瑞(Virginia Giuffre)在美國提告,日前更被披露逃往伊麗莎白二世女王停留的蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)。但原告律師10日遞狀表示,相關文書已於8月27日送抵,安德魯現應於17日前提出回覆。

BBC報導,吉佛瑞委任的律師向法庭表示,一位替原告律師團工作的傳票 送達員(Process server)8月26日早上9時30分抵達安德魯在溫莎的寓所「皇家 莊園」(Royal Lodge),卻被告知無法找到王子的私人秘書「或任何高層人士」,保安團隊則「已被知會不要受理任何法庭程序的書狀送達」。儘管送達員拿到一位事務律師(Solicitor)的名字與電話號碼,但打電話過去卻沒有得到回音。

據報導,這位傳票送達員隔天再到皇家莊園,也跟「保安主管」談過,得知「不可能」親自會見被告,但對方建議他可把文書留給大門口的警察 ,並將會轉給律師團。

儘管吉佛瑞律師團宣稱,警官收下該案的陳述狀(Affidavit)代表送達程序已完成,他們還是準備好幾道確認送達的保險,像是把文書副本電郵寄給安德魯王子的約克公爵(Duke of York)辦公室,也經高等法院王座分庭資深主事法官(Senior Master of the Queen's Bench Division)電郵給安德魯律師團等等。

吉佛瑞8月初控告「一級性侵」後,安德魯王子就未有回應。但每日郵報指出,安德魯的律師團將宣稱法庭文書並未獲得適當送達,除計畫杯葛13日的聆訊,也寄望運用技術手段讓案子裁定駁回。