哈利控斷銀根 查理曬帳單打臉：已給620萬美元生活費

哈利（右）3月接受歐普拉訪問時語出驚人表示，遭到父親、王儲查理（左）切斷銀根。但是根據最新發布的查理年度財務報告，查理給了哈利夫婦445萬英鎊當生活費。（路透資料照片）

英國哈利 王子從美國洛杉磯國際機場 搭乘美國航空AA134航班的波音777-323班機，於英國當地時間中午12時38分降落倫敦希斯洛機場，將自行隔離5天後，參加7月1日已故母親黛安娜王妃雕像揭幕儀式。

此外，哈利3月接受歐普拉訪問時語出驚人表示，遭到父親王儲查理切斷銀根。但是根據最新發布的查理年度財務報告，查理給了哈利夫婦445萬英鎊（約627.6萬美元）當生活費。

英國每日郵報報導，哈利王子將在尤金妮公主及其家人居住的「弗羅格莫爾小屋」進行自我隔離，並和他們住在一起。太陽報報導，這間房子被分成兩部分，確保哈利到來後得以確實隔離。哈利王子之前返英參加已故祖父菲立普親王葬禮，也是在此進行隔離。

哈利王子下周將和兄長威廉王子聚首，出席已故母親黛安娜王妃雕像揭幕儀式，這是他們今年4月17日參加已故祖父菲立普親王葬禮後首次會面。

據鏡報報導，查理年度財務報告顯示，查理從去年4月起挪用康瓦爾公爵領地的私人收入，向兩個兒子威廉、哈利提供的「可觀的」安家費。即使去年3月哈利夫婦正式脫離王室，這筆錢仍持續供應。在被「打臉」後，哈利與梅根的發言人反駁，指哈利在歐普拉專訪中說王室在2020年「第一季」切斷金源，是依照英國財政報告計算，即4月到7月初這段期間。發言人稱，外界對哈利的說法有誤解，呼籲大眾不應拿兩個不同的時間表混為一談。