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簽1800萬英鎊Podcast肥約 英媒揭哈利梅根半年只播一集

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子與妻子梅根，攝於2020年3月。太陽報報導，哈利與梅根和Spotify之前簽下一紙高達1800萬英鎊的Podcast肥約，迄今卻仍舊只有一集2020年聖誕節的35分鐘特集而已。路透
英國哈利王子與妻子梅根，攝於2020年3月。太陽報報導，哈利與梅根和Spotify之前簽下一紙高達1800萬英鎊的Podcast肥約，迄今卻仍舊只有一集2020年聖誕節的35分鐘特集而已。路透

英國太陽報報導，哈利王子與妻子梅根和Spotify之前簽下一紙高達1800萬英鎊（約2500萬美元）的Podcast肥約，並「期待（今年）全面推出節目」，但夫妻倆迄今以「Archewell Audio」品牌發布的節目，只有一集2020年聖誕節的35分鐘特集。

哈利與梅根在女兒莉莉貝出生後，目前正在休育嬰假。但根據報導與查閱「Archewell Audio, only on Spotify」網頁，可發現Podcast只有去年12月上線的一集3分鐘簡介，另外就是一集35分鐘的2020年聖誕節特集，並沒有其他後續節目。

據了解，雖然Spotify與哈利梅根簽下大約，但1800萬英鎊並未全額提前支付。只有滿足定期提供內容在內的義務之後，夫妻倆才能夠按約收到全部的酬勞。

皇室作家丹皮爾（Phil Dampier）表示，「我們被告知他們有多達5個月的假期，付他們許多錢的人們將期待有些回報」。他認為，哈利梅根似乎非常早就消耗掉許多彈藥，在找上很多公司敲定交易與協議方面投下許多資源，「也許該問一下，他們是否忙到不可開交了」。

公關專家博洛斯基（Mark Borowski）告訴記者，哈利與梅根可能已預錄Podcast節目，準備供今明兩年之間播放，「就算節目還沒有成形，對Spotify來說，讓2位舉世最知名人物跟他們連結，這樣也算雙贏」，但夫妻倆交出Podcast將受到仔細審視，像是「這些傢伙將要製作什麼、要提出什麼主張？」

博洛斯基指出，剛生完小孩與應對疫情也可能解釋節目延遲上線，「如果他們沒那麼熱衷於完全支配產出的話，那事情可能就會不一樣了」。

根據太陽報報導與查閱「Archewell Audio, only on Spot...
根據太陽報報導與查閱「Archewell Audio, only on Spotify」網頁，可發現英國哈利王子與妻子梅根的Podcast只有去年12月上線的一集3分鐘簡介，另外就是一集35分鐘的2020年耶誕節特集，並沒有其他後續節目。畫面翻攝：Spotify.com

哈利 梅根 聖誕節

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