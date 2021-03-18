泰貴妃「斜眼瞪」王后 網喊：要逼退正宮了嗎？

泰國貴妃被媒體鏡頭捕捉到，在王后的身後斜眼瞪對方。（取材自推特）

泰國 王室宮鬥劇又有新戲碼？

16日泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和王后素提達（Suthida）、貴妃詩妮娜（Sineenat）出席活動的照片曝光，貴妃被拍到「斜眼瞪」王后的眼神，立刻引起熱議。

當天泰王夫妻三人訪彭世洛府一間寺廟，又出席一座法院大樓的開幕禮，媒體拍到，詩妮娜走在素堤達的後面，雖然她面帶微笑，但看過去的眼神似乎充滿殺氣。由於詩妮娜在公眾場合中的表現越來越突出，成為「第二個王后」的風聲又興起。

照片曝光後，引發網路熱議，許多網友紛紛扮演詩妮娜，以她的口吻留言寫道，「總有一天，我會站上正宮娘娘的大位」、「站在那裡的人，為什麼不是我！！」、「我看著妳，但妳不知道」。有些網友則笑說「詩妮娜要逼退正宮了嗎」？

據了解，自從詩妮娜復寵後，聲勢似乎更勝從前，經常與泰王、王后「三人行」，長期研究泰國王室消息的英國 記者馬歇爾日前還在推特 上傳三人「並排而坐」的照片。奇怪的是，3人似乎刻意做出層次感，泰王與王后座位稍前，貴妃座位稍後，馬歇爾稱這個場面「令人尷尬」。