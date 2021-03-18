私下通話內容流出 查理威廉心寒遭哈利背叛

哈利與梅根接受歐普拉專訪，讓白金漢宮形象受創嚴重。（路透）

英國哈利 王子在與妻子梅根 接受美國名嘴歐普拉 專訪後，上周末首度與父兄查理和威廉通話，還被爆料說通話內容沒甚麼建設性。白金漢宮對此深表心寒，認為哈利將私下通話內容提供給名嘴爆料，形同「背叛」王室。

雖然爆料者表示，哈利等三人對於起碼能夠開啟對話感到開心，但是歷經此一波折，短時間內王室資深成員恐怕沒有人敢再跟哈利夫妻說話，更別說是修補關係。

據每日郵報和鏡報報導，在專訪播出後，哈利終於和哥哥威廉還有父親查理打破僵局，進行家人間極私密的對話。不過，才經過短短幾小時，梅根和哈利的記者朋友金恩就上哥倫比亞廣播公司晨間節目爆料，說對話「沒進展」。

金恩在披露對話細節後指出，至今仍令梅根和哈利難過的，就是王室不斷說，他們想要私下解決，可是王室還沒人和梅根說過話，而她對王室都沒人想要打電話給她很不高興。接著金恩語帶威脅地表示，梅根手裡握有文件，足以支持她在專訪裡的一切談話。事實上，金恩從1976年起，就是歐普拉的閨密，而梅根在紐約舉行產前派對時，她也是座上賓。

對於哈利和梅根選擇爆料，把王室核心成員間的敏感對話說給外人聽，這次受到了白金漢宮的冰冷回應。一位王室高級消息人士說，無論是女王、威爾斯親王，或是劍橋公爵夫婦都不會對私人對話發表評論。顯然溫莎和白金漢宮王室成員和高級官員都認為，這嚴重背叛了他們的信任，無助於重建彼此的關係。

•梅根姊姊：哈梅將離婚收場

另外，梅根同父異母的姊姊薩曼莎近日預言梅根與哈利終將以離婚收場，也呼籲他們向王室道歉。

據TMZ報導，薩曼莎暗示哈利早已質疑與梅根的這段婚姻，她也指責梅根不停地撒謊。她表示兩人在專訪內的說法並非真實，並呼籲梅根向皇室成員及父親道歉。

這項消息引起眾人議論，不過鏡報報導卻也提及，梅根對於她的說法完全不在乎，有消息人士向媒體透露，「梅根試著不讓這項說法困擾她，畢竟她們也已經好幾年沒有接觸了」。