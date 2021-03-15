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梅根要英王室交出霸凌隨從證據 英媒爆她「護照被沒收」說謊

編譯中心／綜合14日電
英國媒體興風作浪，使凱特（左起）與威廉、哈利和梅根，兩對夫妻間產生情感裂痕，愈鬧愈難以和好。（路透資料照片）
英國媒體興風作浪，使凱特（左起）與威廉、哈利和梅根，兩對夫妻間產生情感裂痕，愈鬧愈難以和好。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根與王室間的衝突，仍然沒有好轉，你來我往互相攻擊不斷。梅根傳已要求王室交出關於匿名前工作人員指控她霸凌的電子郵件等證據資料，英媒體亦持續當王室的打手，炮轟梅根在歐普拉專訪內容中的一些抱怨，根本不合實情。

向來與梅根不對盤、還曾被她告上法庭的英國媒體「每日郵報」，連日來一再針對她發動攻勢，抓出她受訪所言與實情不符之處。梅根在專訪中表示，自從加入英國王室，就沒看過她的護照、駕照和鑰匙，因為都被上繳了。

但每日郵報報導，梅根在2018年婚禮後的6個月內，除了公務行程外，還至少出國度假4次，地點包括義大利、加拿大、阿姆斯特丹，還度過了一次非常長的蜜月。而在2019年，梅根私下去過西班牙、法國、義大利、紐約，還去看好友小威廉絲打美國公開賽。

而踢爆梅根曾霸凌員工的「泰晤士報」，則稱她在凱特為了花童裝風波來向她道歉時，卻當著凱特的面甩門，讓凱特也難過到掉眼淚。

梅根在美國的人氣倒依然強大，即使她讓丈夫與婆家之間的裂痕更加擴大。而早已和哥哥威廉心結深重的哈利，近日關係又變得更差，兩人本來預定7月1日、母親黛安娜的60誕辰，要在活動上合體；目前計畫雖未生變，但兄弟倆只會維持冷淡的客氣，恐怕連裝親熱都不願意。

不過，英國也有媒體報導，今日的僵局或許早在多年前已埋下種子。黛安娜和丈夫查理曾經希望讓兩個兒子被公平對待，不料王室重要成員堅持要好好栽培未來是英國國王的威廉，伊莉莎白二世女王更常私下和威廉喝茶、傳授元首之道，哈利完全被排除在外，難怪一直心有不平。

梅根 英國 威廉

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英媒挑撥生事 害凱特、梅根永遠別想變朋友

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