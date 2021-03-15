英媒挑撥生事 害凱特、梅根永遠別想變朋友

黛安娜生前就曾被英國媒體弄得和本是朋友的妯娌疏遠、不再交談。（路透資料照片）

英國 威廉王子之妻凱特 、哈利王子之妻梅根 ，年紀差不到一歲，理應能夠互相了解，成為最親密的戰友，一起撐起皇室半邊天。然而兩人只有梅根剛開始加入皇室時在公眾眼前有過親切互動，之後就漸行漸遠，直到過去一年完全沒有對話，到了梅根在歐普拉的專訪中重提兩人為了她婚禮上的花童服裝爭吵起衝突，對於誰把誰氣哭有不一樣的認知，彼此之間連想相安無事、不相敬如「冰」都不容易，更甭提成為對方最好的朋友。

然而，凱特和梅根確實有過短暫互相友好的快樂時刻，那時英國媒體常會把她們與哈利、威廉稱為「優秀4人組」，但在幾個月後，立刻有了凱特和梅根的心結報導，接著她們之間再也沒機會變好，愈來愈疏離，也愈來愈不和。英國媒體指出的理由之一，就是梅根在婚禮前試裝過程把凱特氣哭。其實英國媒體才是最大的亂源，早在凱特和梅根之前，他們已經弄僵了另一對皇室妯娌的交情—威廉與哈利的媽媽黛安娜，和嬸嬸佛姬。

黛安娜與佛姬不像凱特、梅根，來自不同國家，在各自與英國王子結緣前並不相識，黛安娜和佛姬早在念書時就是同校同學，已經是朋友，佛姬不但受邀參加過黛安娜和查爾斯王子的世紀婚禮，黛安娜也是佛姬能和查爾斯的弟弟安德魯結婚的大媒人，自然在佛姬也嫁做皇室媳婦後，兩人感情更加融洽，在媒體上也總是妯娌情深。

無奈英國媒體總是愛挑撥生事、刺激話題與銷量，因而在黛安娜、佛姬之間興風作浪，硬要比她們的人氣和外表，鬧得互相嫉妒，從好友變得產生心結，即便兩人都和王子離婚，各自恢復單身，已造成的裂痕難彌補，黛安娜不幸車禍身亡前的整整一年，都沒有跟佛姬再講過一句話，讓佛姬到現在還懊悔不已。

假使連原本是好友的黛安娜和佛姬都會被英國媒體弄到不相往來，凱特與梅根就更沒機會變朋友，特別在梅根弄哭凱特的新聞出現、令梅根深感不平後，英皇室力保未來王后凱特，無視梅根「替她澄清」的要求，與凱特間的情感裂縫也增大。英媒更拿手的一招是兩套標準，同樣的事，凱特做就是受到稱讚，梅根做就是批評與修理，使她內心的怨氣更難平息，終於到現在和凱特之間充滿尷尬的氣氛，保持距離好過硬要湊在一起，也就離原本各界期盼的「妯娌閨密」更遙遠。