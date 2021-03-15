我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

英媒挑撥生事 害凱特、梅根永遠別想變朋友

記者蘇詠智／綜合14日電
黛安娜生前就曾被英國媒體弄得和本是朋友的妯娌疏遠、不再交談。（路透資料照片）
黛安娜生前就曾被英國媒體弄得和本是朋友的妯娌疏遠、不再交談。（路透資料照片）

英國威廉王子之妻凱特、哈利王子之妻梅根，年紀差不到一歲，理應能夠互相了解，成為最親密的戰友，一起撐起皇室半邊天。然而兩人只有梅根剛開始加入皇室時在公眾眼前有過親切互動，之後就漸行漸遠，直到過去一年完全沒有對話，到了梅根在歐普拉的專訪中重提兩人為了她婚禮上的花童服裝爭吵起衝突，對於誰把誰氣哭有不一樣的認知，彼此之間連想相安無事、不相敬如「冰」都不容易，更甭提成為對方最好的朋友。

然而，凱特和梅根確實有過短暫互相友好的快樂時刻，那時英國媒體常會把她們與哈利、威廉稱為「優秀4人組」，但在幾個月後，立刻有了凱特和梅根的心結報導，接著她們之間再也沒機會變好，愈來愈疏離，也愈來愈不和。英國媒體指出的理由之一，就是梅根在婚禮前試裝過程把凱特氣哭。其實英國媒體才是最大的亂源，早在凱特和梅根之前，他們已經弄僵了另一對皇室妯娌的交情—威廉與哈利的媽媽黛安娜，和嬸嬸佛姬。

黛安娜與佛姬不像凱特、梅根，來自不同國家，在各自與英國王子結緣前並不相識，黛安娜和佛姬早在念書時就是同校同學，已經是朋友，佛姬不但受邀參加過黛安娜和查爾斯王子的世紀婚禮，黛安娜也是佛姬能和查爾斯的弟弟安德魯結婚的大媒人，自然在佛姬也嫁做皇室媳婦後，兩人感情更加融洽，在媒體上也總是妯娌情深。

無奈英國媒體總是愛挑撥生事、刺激話題與銷量，因而在黛安娜、佛姬之間興風作浪，硬要比她們的人氣和外表，鬧得互相嫉妒，從好友變得產生心結，即便兩人都和王子離婚，各自恢復單身，已造成的裂痕難彌補，黛安娜不幸車禍身亡前的整整一年，都沒有跟佛姬再講過一句話，讓佛姬到現在還懊悔不已。

假使連原本是好友的黛安娜和佛姬都會被英國媒體弄到不相往來，凱特與梅根就更沒機會變朋友，特別在梅根弄哭凱特的新聞出現、令梅根深感不平後，英皇室力保未來王后凱特，無視梅根「替她澄清」的要求，與凱特間的情感裂縫也增大。英媒更拿手的一招是兩套標準，同樣的事，凱特做就是受到稱讚，梅根做就是批評與修理，使她內心的怨氣更難平息，終於到現在和凱特之間充滿尷尬的氣氛，保持距離好過硬要湊在一起，也就離原本各界期盼的「妯娌閨密」更遙遠。

梅根 凱特 英國

上一則

澳洲新加坡7月推旅遊泡泡 英國準備夏季復航

下一則

梅根要英王室交出霸凌隨從證據 英媒爆她「護照被沒收」說謊

延伸閱讀

英媒：梅根想選2024美國總統 上歐普拉專訪為鋪路

英媒：梅根想選2024美國總統 上歐普拉專訪為鋪路
英王儲曾想「一一駁斥」兒媳梅根 與女王「私下解決」不同調

英王儲曾想「一一駁斥」兒媳梅根 與女王「私下解決」不同調

梅根稱護照被沒收…卻能出國度假？英媒逐條查專訪說法

梅根稱護照被沒收…卻能出國度假？英媒逐條查專訪說法
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
哈利梅根移居美國已有一年，這期間他們的收入來源引起不少討論。(美聯社)

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

2021-03-12 12:55
英國威廉王子夫婦11日訪視學校，是梅根接受專訪後兩人首度公開露面。路透

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

2021-03-11 07:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到