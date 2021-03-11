哈利梅根毀王室聲譽？英媒民調：應褫奪頭銜

英國哈利 王子與夫人梅根 的專訪播出後，英媒民調顯示，哈梅夫婦支持度下跌，但王儲查理妻子卡蜜拉則上升，女王仍然獲得64%正面評價。49%受訪者認為梅根夫婦接受專訪令女王失望，損害王室聲譽，應被褫奪王室頭銜。

「每日郵報」委託民意調查機構JL Partners對1000多名成年人進行網路民調，受訪者對訪談最普遍感覺是失望（41%）和憤怒（25%），大多數人認為哈梅夫婦更優先考慮媒體的關注度，甚於他們的職責。

被問到相信哈利夫婦還是英女王、皇室？52%較年輕人選哈梅夫婦，而在45及45歲以上受訪者中，50%認為女王及其家人更可信。如果將「不知道」列入考慮因素，所有年齡層中更多人相信女王。

45歲以上受訪者中超過一半人對哈梅夫婦觀感下跌，而除了王夫菲利普親王、王儲查理妻子卡蜜拉及安妮公主外，其他王室成員的支持度都下跌，卡蜜拉正面評價上升了9個百分點，但女王仍然獲得64%正面評價。

自去年1月以來下跌了2個百分點，哈利支持度再跌15個百分點，王儲查理跌13個百分點，梅根跌6個百分點，獲得8%負評，幾乎一半的受訪者給她負面評價。總體而言只有14%的人認為她「非常好」，成為僅次於安德魯王子的最不受歡迎王室成員。

此外，梅根接受歐普拉專訪時表示，兒子亞契沒有王子殿下的頭銜，以致缺乏政府維安保護，這番話引起英國警方駁斥，澄清撤回警力是因為哈利夫妻不再履行王室職務，不符合接受維安的資格，要求英國納稅人為這一家每年約400萬英鎊的海外維安費用埋單，太過自大狂妄。

曾經是警方王室保護小組組長的戴維斯表示，哈利與梅根要求政府繼續提供維安簡直不切實際，不該指望納稅人會埋單。哈利的父親王儲查理據說曾表示不會自掏腰包資助哈梅的維安費用。