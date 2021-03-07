哈利梅根沒先知會專訪內容 英王室只能枯守電視「接招」

哈利（左）與梅根一起受訪，已宣布懷孕的梅根，腹部明顯隆起。（取材自YouTube）

英國 王室齟齬大戲高潮迭起，哈利 王子和妻子梅根 上月宣布永久脫離王室後，夫婦接受美國脫口秀天后歐普拉的專訪，將於美東時間7日晚間8時播出，全盤道出兩人決定脫離王室控制及媒體霸凌的心路歷程。據英國「每日郵報」報導，梅根打定主意不讓王室有應對、準備的時間，不先給他們看過訪談的內容，王室高級成員及官員只能熬夜守在電視前，再決定如何回應。

據「每日郵報」的說法，這兩小時訪問節目大多是梅根和歐普拉的一對一訪談，哈利只會在最後的段落發表看法，充當梅根與王室間的潤滑劑。可是照目前情況看來，訪問播出後傷害必然會造成。

報導指出，英女王伊麗莎白二世事前並未收到相關單位提供完整節目內容，因此白金漢宮幕僚勢必熬夜觀看哈利和梅根的爆專訪，再向英女王簡報。

此外，梅根與英國王室的不和，如今上綱到「種族歧視」的程度，為梅根在美國贏得許多支持，美國網友力挺梅根，嘲笑英國人頑固、老派；英國民眾則大都支持王室，嘲弄美國人濫情、缺乏智慧，彼此對罵不休。

哈利王子和梅根2018年5月在溫莎堡結婚，被視為繼胞兄威廉與凱特結婚後的王室最大喜事，並且梅根的非裔血統，也被認為是向來作風保守的英國王室展現多元包容的進步之舉。

不過婚後沒多久，關於梅根的負面報導就不斷出籠，其中不乏具種族歧視意味的攻擊。哈利夫婦去年1月宣布，將退出王室高級成員，之後更移居美國洛杉磯。

梅根告贏！英媒得刊登自己敗訴

此外，哈利夫婦自離開英國後，便對多家英國媒體提告。日前最新一項倫敦高等法院的裁決中，法官下令「星期日郵報」（The Mail on Sunday）須在頭版刊登聲明，表示梅根贏了對該報提出的侵犯私隱和版權官司。該報曾擅自刊登梅根寫給父親的信件內容，法庭上月裁定梅根勝訴。