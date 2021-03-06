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專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

編譯中心／綜合5日電
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根早前接受歐普拉專訪，節目將在7日播出，有傳她將揭露遭到嫂嫂凱特跟婆婆卡蜜拉落井下石的秘辛。英國王室則趕快反制，先是安排女王與查理王子、威廉王子等在訪問播出前一天於電視上亮相，重申為王室重任犧牲的重要，又冒出前工作人員控訴梅根霸凌，雙方你來我往，正面交鋒。

CBS推出的最新預告，只見梅根表情略顯憂鬱，表示王室人員持續不斷地對外營造關於她和哈利的假象。CNN記者說：「專訪周日就要播出了，這是梅根至今，對白金漢宮最大的指控。……現在梅根進一步說，白金漢宮的不作為是在跟她作對，這場專訪延長到兩個小時，內容將會很勁爆。」

英國「每日郵報」報導，梅根懷疑以往關於她的負面傳聞，包括凱特在她結婚試穿禮服時，被氣到大哭 ，是凱特身旁人員刻意抹黑；梅根還懷疑查理王子與妻子卡蜜拉蓄意打壓她。

不過在這個敏感時機點，白金漢宮突然放消息，指梅根住肯辛頓宮期間曾霸凌員工。

「泰晤士報」報導，2018年王室收到內部投訴信，控訴梅根常對員工出言不遜，常把年輕女性罵哭，白金漢宮表示將展開調查。

王室評論員菲茨威廉斯：「這是白金漢宮始無前例，想用指控霸凌或類似指控，來對抗一名王室成員。」王室評論員表示，白金漢宮顯然是想先發制人。對此，梅根發聲明否認到底，也抱怨英媒被王室拿來當對付她與哈利的工具，已有失中立。

菲利普親王 再次轉院療養

白金漢宮今天表示，英女王高齡99歲的夫婿菲利普親王接受心臟治療後，已經再次轉院回愛德華七世醫院。菲利普親王感到身體不適後，於2月16日入住倫敦的愛德華七世醫院，3月1日轉院，總計已經住院17晚。

BBC報導，菲利普親王3日治療心臟宿疾，後續反應良好。菲利普親王2011年和家人準備過聖誕時出現胸痛症狀，入院診斷出冠狀動脈阻塞，裝設了支架。

此外，不少英國民眾趁機砲轟哈利梅根在此時接受專訪爆料王室秘辛，可能刺激菲利普親王病況，要求美國CBS與英國ITV兩大頻道延後播出。

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