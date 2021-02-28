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哈利親揭脫離王室主因：被「惡毒英媒」逼走

編譯周辰陽、記者蘇詠智／綜合27日電
英國女王與哈利王子傳已破冰，圖為2019年兩人出席公開場折。（路透資料照片）
英國女王與哈利王子傳已破冰，圖為2019年兩人出席公開場折。（路透資料照片）

英國哈利王子脫離王室以來，一直引發各種揣測。日前他登上英國脫口秀主持人柯登（James Corden）節目，透露之所以卸下王室成員身分，都是因為「惡毒」英國報刊正「摧毀」他的心理健康。

美國CBS頻道「詹姆士駕到」26日釋出訪談搶先看中，哈利堅持「我沒有一走了之」，但英國報刊正影響他的心理健康，因此他不得不離開。哈利說，「我們都知道英國報刊是什麼樣子，它正摧毀我的心理健康。所以我做了任何丈夫與父親會做的事情，帶著我的家庭離開那裡。」

英國哈利王子（右）日前登上美國CBS頻道的「詹姆士駕到」節目，告訴同樣來自英國的...
英國哈利王子（右）日前登上美國CBS頻道的「詹姆士駕到」節目，告訴同樣來自英國的主持人柯登，他之所以卸下資深王室成員身分，都是因為「惡毒的」英國報刊正摧毀他的心理健康。（取材自YouTube）

哈利表示，他的人生就是公共服務，無論身在世界何處，都將一直奉獻。他還透露英國女王送亞契的聖誕禮物是一台鬆餅機，似乎釋出雙方已破冰的訊息。

此外，英國「每日鏡報」也報導，英女王和哈利已經通過電話，據指女王相當和藹，對哈利和妻子梅根「找到幸福」感到高興，也不忘要求他維護王家的家庭價值觀。

一位和哈利關係密切的消息人士說，「哈利形容這（脫離王室）就像獲得自由，但他知道對王室有責任，同時重申他的承諾，絕不會做出任何讓他們蒙羞的事情。」

消息人士還說，這次通話就是關於放下過去，「一位關心的祖母與她孫子進行非常融洽的對話」。一位王室消息人士也表示，女王已告訴其他王家成員，她希望此事就到此為止。

查理傳搶孫子監護權 

此外，哈利一家搬來美國已經快要邁向一周年，小王子亞契也沒有再回到英國，只能透過視訊通話和當地長輩們見面。而根據美國雜誌「Woman's Day」報導，根據18世紀的一條舊英國法令，君主有權取得血緣關係子孫監護權，可能讓查理王儲有望奪得亞契監護權。

不過，專門打臉八卦的網站指出，該條文並非嚴格的法律，只是古時候皇家特權之一，查理未必在現代能再使用；況且亞契有美國國籍，若真要打起監護權大戰，會是英美兩國之間的跨國官司，非常麻煩。

哈利 英國 美國

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