我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

把軍旅生涯看得極重 傳哈利王子要力爭保留榮譽軍銜

編譯周辰陽／綜合3日電
英國哈利王子，攝於2019年11月。(路透)
英國哈利王子，攝於2019年11月。(路透)

英國哈利王子日前傳出計畫夏季獨自動身回國探親，每日電訊報2日接獲消息人士爆料指出，他已決心要保住自己當初被迫卸下的榮譽軍銜。同時，只要狀況許可，就會在英國花上更多時間。

哈利與梅根於2020年3月卸下資深王室成員身分後遷居美國皇家海軍陸戰隊榮譽總司令（Captain General of the Royal Marines）、皇家空軍霍寧頓基地榮譽指揮官（Honorary Air Commandant of RAF Honington）與皇家海軍小型船隻及潛水隊總隊長（Commodore-in-chief of Small Ships and Diving）等三個榮譽軍銜是少數幾個懸而未解的問題。

報導指哈利同意放棄三個軍銜一年，直到王室今年3月審核他與梅根的地位時再行決定，但他仍渴望繼續保留不放。一位友人就透露，「對他來說，軍旅生涯是最重要的事物之一，當然想要保住了。」

哈利1日打贏控告星期日郵報指稱他怠慢皇家海軍陸戰隊的毀謗官司，就表明他自認名譽與未來的關鍵繫於他與英軍的連結。隔日透過影像講話宣布永不屈服運動會順延時，字字句句都顯示他對英軍的支持完全沒有動搖。

不過，外界普遍相信，既然他並未計畫重返王室，將別無選擇放棄榮譽軍銜。王室一位消息人士指出，女王一開始就明白告訴哈利，執行王室公務不能「一腳進、一腳出」，這個態度至今並沒有改變。

報導還指，儘管王室在物色榮譽軍銜的替代人選，但哈利自認曾在陸軍服役十年，和「永不屈服運動會基金會」（Invictus Games Foundation）等組織持續保持往來，讓他在在都是最適合的人選。一位友人2日也指，哈利遷居美國後，若不是受到新冠肺炎疫情阻撓，其實根本就打算定期往來英美兩國以維護他與英軍的關係。

哈利 皇家 美國

上一則

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

下一則

印度逾千萬人確診 但官方調查實際染疫恐破3億

延伸閱讀

把軍旅生涯看得極重 傳哈利王子要力爭保留榮譽軍銜

把軍旅生涯看得極重 傳哈利王子要力爭保留榮譽軍銜
英媒曝哈利王子將首度返國探親 梅根可能選擇不跟

英媒曝哈利王子將首度返國探親 梅根可能選擇不跟
梅根做皇太后大夢 被爆變虎媽為兒繼位準備

梅根做皇太后大夢 被爆變虎媽為兒繼位準備
新冠肺炎反倒幫忙？哈利、梅根「脫英無悔」非常開心！

新冠肺炎反倒幫忙？哈利、梅根「脫英無悔」非常開心！

熱門新聞

英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
緬甸領袖翁山蘇姬驚傳已遭拘留。(美聯社)

緬甸傳政變！翁山蘇姬及總統遭軍方拘留

2021-01-31 18:49
印度疫情嚴重。 (美聯社)

無症狀確診女「連驗31次」皆陽性 已隔離5個月

2021-02-01 19:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟