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威廉王子傳秘密抗癌！賭氣禁止英王室告訴哈利

記者蘇詠智／綜合8日電
威廉王子被指有癌症危機。（取材自National Enquirer）
威廉王子被指有癌症危機。（取材自National Enquirer）

英國威廉王子早前被報導曾感染新冠肺炎，為免驚動外界，決定秘密治療。近日又有媒體抖出更震撼的秘密：他其實正在和癌症對抗，且要求不許任何人告知離開王室的弟弟哈利。

專門報導明星與名人秘辛的「國家詢問報」報導，威廉王子正全力抗癌，女王與父親查理王儲都注意到他在幾次公開活動中看來精神萎靡，妻子凱特也相當擔憂，希望他能與哈利和好，把握時間相處。

不過此消息馬上被其他媒體反駁，質疑「國家詢問報」消息來源與真實度，連威廉王子究竟在對抗哪一種癌症都語焉不詳。

凱特王妃與威廉王子展開為期3天的皇家之旅，7日抵達愛丁堡，接受當地人吹風笛歡迎。...
凱特王妃與威廉王子展開為期3天的皇家之旅，7日抵達愛丁堡，接受當地人吹風笛歡迎。（取材自Instagram）

此外。威廉王子在疫情下仍努力履行王室義務，他6日與妻子凱特搭「皇室火車」到各地巡迴3天，向醫護人員致敬。

威廉王子夫婦（中）搭「皇室火車」到英國各地巡迴，向醫護人員致敬。（路透）
威廉王子夫婦（中）搭「皇室火車」到英國各地巡迴，向醫護人員致敬。（路透）

威廉王子夫婦的1250英里皇家之旅，將行經英格蘭、蘇格蘭和威爾斯，答謝辛苦抗疫的醫護人員，也向各地居民傳遞聖誕祝福。行程由英國、蘇格蘭與威爾斯政府共同規畫，屬於工作性質。

不過，蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）批評兩人違反蘇格蘭防疫規定，在這時間出訪不合時宜。蘇格蘭從11月實施封城措施，英格蘭和蘇格蘭民眾都不得跨行政區進行「非必要」的旅行。

威廉 凱特 癌症

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