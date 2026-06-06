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習近平來訪前夕 金與正重申北韓核武計畫不容妥協

中央社／首爾7日即時報導
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北韓領導人金正恩的胞妹金與正。（美聯社資料照片）
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。（美聯社資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金與正重申北韓核武地位不可妥協，並警告不容任何威脅。
  • 重點二：此番強硬表態發生在習近平即將訪問北韓的前夕。
  • 重點三：北韓公開新核設施並擴軍，分析指意在強化談判籌碼。

韓聯社（Yonhap）7日報導，北韓領導人金正恩深具影響力的胞妹金與正表示，北韓核武計畫不容妥協。金與正的表態，時值中國國家主席習近平訪問北韓前夕。

綜合法新社與路透社報導，金與正（Kim Yo Jong）在官方性質的北韓中央通信社（Korean Central News Agency）所播聲明中說：「我們核武國家地位不容妥協」，北韓「絕對不會容忍任何威脅」。

北韓長期主張擁有核武及彈道飛彈的權利，並於2023年將核武地位寫入憲法。儘管依聯合國安理會制裁條款，此類計畫均屬禁止之列。但北韓本周對外公開新建的鈾濃縮設施，金正恩在視察大型軍工廠時，亦下令未來5年內將飛彈產能提升2.5倍。

分析人士表示，北韓公開新核設施意在強化在習金峰會的談判籌碼，同時為加速核武擴散提供正當理由。

金與正此次聲明意義重大，她被視為北韓對外溝通與外交政策的關鍵人物，聲明發表時間恰在習近平訪問北韓前夕。北韓官媒表示，習近平將於8日來訪並停留至9日。

北韓目前承受沉重的國際制裁，外交上是全球最孤立的國家之一，中國則是北韓最重要的政治與經濟支柱。

北韓之行將是習近平今年首次官方出訪，時間緊接美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）相繼到訪北京之後。

精華 FAQ

  • 她強調北韓的核武國家地位不容妥協，並宣稱北韓絕不容忍任何威脅。這顯示平壤持續把核武與飛彈視為不可退讓的國家安全核心。

  • 因為聲明發布時間正值習近平即將訪問北韓前夕，而金與正又是北韓對外溝通的重要人物，外界解讀此舉具有對中方與國際社會的政治訊號。

  • 北韓近期公開新建的鈾濃縮設施，金正恩也要求未來五年將飛彈產能提升2.5倍。分析人士認為，這是在為核武擴張與習金會談判增加籌碼。

北韓 習近平 金與正

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