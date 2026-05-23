日媒爆川習會內幕：習點名批高市及賴清德 川普為高市辯護

川普總統（右）15日與中國國家主席習近平（左）見面。（路透）

美國總統川普 14日在北京與中國國家主席習近平 舉行雙邊會談，日中關係惡化也成為雙方討論的議題。讀賣新聞報導，習近平在會中點名批評日本首相高市早苗與賴清德 總統，川普則對高市的領導能力給予正面評價並出面維護。

這是高市早苗2025年11月的「台灣有事」答辯引發中國反彈以來，美中領袖首度面對面會談。川普3月在華府與高市舉行日美領袖會談時，曾稱讚她在眾院選舉大勝後展現出的領導能力，並表示：「我知道日本與中國的關係有些緊張。在與習近平會談時，我打算稱讚日本。」

多名日本政府相關人士透露，習近平在14日與川普會談時，點名批評高市與賴清德兩人，主張兩人正在威脅區域和平，並進一步施壓川普，要求不要支持兩人。

外界認為，習近平刻意將他視為「台獨勢力」而敵視的賴清德與高市並列批評，意在分化日美同盟。不過，川普並未附和習近平說法，而是表明高市並非應受到批判的領導人。川普並在隔天結束訪中行程後，從空軍一號致電高市分享會談內容，雙方並確認日美將持續緊密合作。

高市事後向媒體表示，「我對美方給予日本的大力協助表達深切感謝」，但未透露具體內容。一名日本政府高層人士則表示：「川普在習近平面前流露出對日本首相的信任，也向中國展現了日美團結。」

不過，習近平在這場川習會中表達對高市的強烈不滿，足見中方反彈之大。日本政府因此更加確信，短期內恐難實現日中領袖會談。若無法直接與權力高度集中的習近平接觸，要緩和緊張局勢並非易事，目前也尚未找到突破口。在今年預計還將舉行三次美中領袖會談的情況下，日本政府計畫一邊與美國緊密合作，一邊研擬對中外交策略。