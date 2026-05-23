美軍彈藥庫存告急苦主再+1 傳美防長告知日本 戰斧交付將重大延遲

美國海軍巡洋艦「聖喬治角號」2003年3月發射戰斧飛彈。（路透）

金融時報（FT）23日獨家報導，多名知情人士表示，美國國防部長赫塞斯 本月稍早與日本 防衛大臣小泉進次郎通話時警告，受五角大廈 優先重建因美國與伊朗戰爭而嚴重消耗的武器庫存影響，原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈恐將出現重大延遲。

日本2024年首次採購射程達1600公里的戰斧飛彈，目的是強化對中國的嚇阻能力，賦予日本可攻擊中國沿岸目標的「反擊能力」。這筆總額23.5億美元的軍售案，原本預計在2028年4月前分兩批接收各200枚飛彈。一名知情人士表示，華府已警告，延遲可能讓現行交付時程再增加最多兩年。

五角大廈拒絕置評。日本駐美大使館則表示，美日兩國經常進行溝通，但不願評論雙方防長討論的內容細節。

戰斧飛彈軍售案拍板之際，正值華府持續要求日本增加國防支出，如今五角大廈決定延遲交付，對日本無疑是一大打擊。不過，美軍目前正急於補充在「史詩怒火行動」中大量消耗的飛彈庫存。金融時報上月也曾報導，華府已通知包括英國與波蘭在內的數個歐洲盟友，預期向美國訂購的武器系統將出現明顯延遲。

同時，區域盟友原本就擔憂，五角大廈被迫將武器從亞洲調往中東，批評者認為，此舉削弱了美方先前宣稱「亞洲才是優先戰區」的說法。被視為美國在印太地區最重要盟友的日本，如今也面臨戰斧飛彈延遲交付，勢必將對區域安全局勢造成影響。

美國企業研究所亞洲安全專家庫柏（Zack Cooper）表示：「儘管美國政府高層一再承諾將亞洲列為優先事項，但五角大廈現在卻優先處理中東局勢。考量到彈藥生產周期漫長，即使伊朗戰爭結束，亞洲盟友與夥伴仍將持續感受到影響。」

報導指出，美國在對伊朗戰爭期間消耗大量飛彈，加上武器重新部署，特別是駐韓美軍薩德（Thaad）系統所使用的攔截彈從亞洲調往中東，加劇外界對美軍是否擁有足夠武器在台海衝突中協防台灣的憂慮。

印太安全研究所資深主任辰巳由紀（Yuki Tatsumi）指出，戰斧飛彈是日本提升嚇阻能力的重要核心，而日本今年更新國家安全與防衛戰略的規劃，也是建立在能如期接收這批飛彈的前提上。辰巳由紀表示，目前正在進行的戰略修訂甚至可能進一步增加戰斧飛彈採購量，如今延遲交付，將造成「相當大的複雜化」。

佳能全球戰略研究所上級研究員峯村健司則強調，戰斧飛彈極為關鍵，因為東京幾乎沒有武器能抗衡中國2000多枚、可攻擊日本目標的長程飛彈。他表示：「縮小這個『飛彈差距』，正是日本政府目前建立反擊能力的目的，而戰斧飛彈就是核心。一旦美國延遲交付戰斧飛彈，幾乎勢必會進一步削弱美日聯合對中嚇阻力。」

辰巳與峰村都表示，戰斧飛彈延遲交付將迫使日本加速國產飛彈研發與量產，包括增程版12式陸基反艦飛彈與極音速滑翔彈（Hyper Velocity Gliding Projectile）。