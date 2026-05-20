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提問印度總理新聞自由 挪威記者遭肉搜

中央社20日專電
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北歐印度高峰會19日在挪威奧斯陸（Oslo）舉行，北歐五國總理出席討論貿易與綠能...
北歐印度高峰會19日在挪威奧斯陸（Oslo）舉行，北歐五國總理出席討論貿易與綠能議題，莫迪(左三)發表談話。(路透)

挪威一名記者追問到訪印度總理莫迪，為何不接受媒體提問質疑新聞自由，16秒影片全球瘋傳逾800萬次，記者隨後遭肉搜、威脅訊息不斷湧入，內容甚至包含性暴力恐嚇，記者還得深夜在網路自清不是中國間諜，她的社群帳號在幾個小時前遭Meta不明原因停權。

19日，北歐印度高峰會在挪威奧斯陸（Oslo）舉行，北歐五國總理出席討論貿易與綠能議題。莫迪（Narendra Modi）與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）共同召開行前記者會。據《日報》（Dagsavisen）報導，總理發言結束後，記者斯文森（Helle Lyng Svendsen）跟著站起身來，朝莫迪的背影喊道：「總理，為什麼您不接受來自全球最自由新聞界的提問？」莫迪沒有回頭。

斯文森把影片貼上X，寫道：「挪威新聞自由全球排名第一，印度排第157，與巴勒斯坦、阿聯酋和古巴並列。質疑我們合作的對象，是我們的職責。」影片在社群媒體瘋傳。

▲ 影片來源：X平台＠HelleLyngSvends（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據（Al Jazeera）及英國廣播公司（BBC）報導，印度大使館當晚請她出席另一場記者會。記者再問印度人權，外交部西方事務秘書喬治（Sibi George）滔滔講17分鐘，大談印度5000年文明，象棋和瑜伽都源自印度，疫情期間向逾百國提供疫苗。是值得全世界信任的合作夥伴。斯文森插話要求正面回應，他說：「請不要打斷我，這是我的記者會。」又說：「人們不了解印度的規模，不要讀了幾篇無知的非政府組織文章就跑來問問題。」

影片傳開後，印度社群媒體對斯文森展開圍攻，指她過去文章多有批評美國讚揚中國，「證據指向可能與中共合作」。隨後，她的電話和住址遭公開，威脅訊息湧入。

記者深夜在X發文：「我從沒想過我會需要寫這句話，但我不是任何外國政府派來的間諜。」

20日，她的IG和臉書雙雙遭Meta停權，Meta未說明原因。斯文森說，「那是為新聞自由付出的小代價。」

挪威總理斯托爾在事件後，接受「日報」採訪時表示，針對人權問題並說他無意用「民主教鞭」指著印度總理。

莫迪自2014年執政，從未在印度境內主動召開記者會。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞太協調人馬德姆（Kunal Majumder）接受半島電視台的訪問時說，過去十年印度記者面對的壓力已超出直接審查，從司法騷擾、稅務調查到帳號封鎖，獨立媒體實在難以為繼。

據BBC報導，莫迪此行稍早訪問荷蘭期間，兩名荷蘭記者同樣追問印度外交部少數族群權利與新聞自由，出面回應的也是同一名印度外交官，答覆如出一轍。

印度 挪威

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