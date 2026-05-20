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海馬士登日本靶場 美聯社：配最新飛彈可打擊台海目標

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繼去年10月之後，美軍第2次在日本東富士演習場使用海馬士舉行射擊訓練。(美聯社)
繼去年10月之後，美軍第2次在日本東富士演習場使用海馬士舉行射擊訓練。(美聯社)

美軍昨天在日本富士山附近的靶場，使用高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）實施射擊訓練。美聯社指出，若海馬士搭配最新型飛彈，便可輕易從日本或鄰近島嶼打擊台海之間的目標。

「朝日新聞」報導，這座靶場是陸上自衛隊東富士演習場，位在日本靜岡縣與富士山山腳。在駐沖繩美軍陸戰隊打靶期間，演習用的彈藥曾飛越國道上空，並發出巨響。此外，當地為此實施交通管制。

這是繼去年10月之後，美軍第2次在東富士演習場使用海馬士舉行射擊訓練。朝日新聞等媒體獲准在這座靶場內採訪。

報導指出，海馬士具備長射程與高精準度的打擊能力，且有高機動性。

美軍表示，這有助於強化地區的嚇阻力，計劃持續在日本國內訓練，不過打靶訓練範圍橫跨國道，也引發地方擔憂的聲音。

日本自衛隊與美軍去年實施相同訓練之際，當地在「下不為例」的條件之下同意。然而，美軍再次計劃訓練，引發地方反彈。經日本防衛大臣小泉進次郎協調過後，地方最終有條件接受，其中包含「每年2次以內」、「交管每天最多2次」等條件。

美聯社（AP）報導，美軍表示，這場演習旨在保持對這項武器系統的熟練度。

美軍已經在伊拉克與阿富汗的戰場，使用海馬士；美軍中央司令部（CENTCOM）先前表示，這套系統也被用於今年稍早攻擊伊朗的首波打擊，並發射了一種新型火箭，可打擊數百英里外的目標。

報導指出，這在太平洋地區尤其具有重要意義，美國希望在這個區域嚇阻中國可能武力犯台。若在日本或其他鄰近的島嶼上部署搭載新型飛彈的海馬士，便可輕易打擊台灣海峽之間的目標。

然而，海馬士通常配備射程較短的火箭彈，而這次的訓練僅使用了訓練用彈頭。

日本 富士山

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