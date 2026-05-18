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古巴批美找藉口動武 傳囤300架軍用無人機「敢來將血流成河」

編譯周辰陽／即時報導
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古巴總統狄亞士－卡奈4月16日在哈瓦那舉行的紀念儀式上發表演說。(路透)
古巴總統狄亞士－卡奈4月16日在哈瓦那舉行的紀念儀式上發表演說。(路透)

媒體報導，古巴已取得超過300架軍用無人機，並考慮用於攻擊美國目標。古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）18日警告，若美國發動攻擊，將引發一場「血流成河」。

法新社報導，在外界愈來愈猜測美國正考慮以軍事行動推翻古巴共產政權之際，Axios 17日引述美國情報官員指出，古巴已從俄羅斯伊朗取得超過300架軍用無人機，並考慮用於攻擊位於古巴東部關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美軍基地、美國軍艦，甚至可能針對佛州。

狄亞士－卡奈在X發文，未直接回應古巴據指囤積攻擊型無人機的說法，僅強調古巴「擁有絕對且正當的權利，抵禦軍事侵略」，並重申古巴「對美國或任何其他國家都不構成威脅」。他並警告，美國若發動攻擊，「將引發一場後果難以估量的血流成河」。

古巴外長羅德里格茲（Bruno Rodríguez Parrilla）則發文表示，古巴和世界上所有國家一樣，面對任何外來侵略，都有權進行正當防衛，並強調這是《聯合國憲章》與國際法承認的原則。

他指出：「那些企圖非法攻擊古巴的人，會利用任何藉口，不管那些理由多麼虛假與荒謬，來合理化一場違背美國與全球輿論的攻擊。」他並稱，「令人遺憾的是，一些媒體仍持續成為這類罪行的共犯。」

古巴駐聯合國大使索貝隆（Ernesto Soberon Guzman）在紐約接受法新社訪問時表示，如果有人試圖入侵古巴，古巴毫無疑問會反擊。他還說：「1960年代，美國曾試圖入侵古巴，但最終失敗。當然，大家可以說現在情況不同。沒錯，確實不同。但古巴人民的意志沒有改變。」

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