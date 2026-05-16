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才通話川普示好 德總理又指美國社會氛圍惡化「不建議子女留學」

編譯高詣軒／綜合16日電
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德總理梅爾茨15日與川普通話修補關係， 卻又指美社會氛圍惡化。圖為梅爾茨（中）同...
德總理梅爾茨15日與川普通話修補關係， 卻又指美社會氛圍惡化。圖為梅爾茨（中）同日在德國中部市鎮烏茲堡的天主教徒集會上，與青年人交流。（路透）

德國總理梅爾茨15日在社媒發文表示，他同日和川普通話，交談「愉快」；美國是「強大北約（NATO）」的重要夥伴。紐約時報同日報導說，梅爾茨此言暗示已在通話中修補兩人關係。他4月才因指稱伊朗在美伊戰爭中羞辱美國，令川普備感憤怒。

梅爾茨在社媒X寫道，已與川普舉行良好通話。當時川普已結束「川習會」和訪中行，正在返美途中。梅爾茨說，他與川普一致認為伊朗現在必須回到談判桌，荷莫茲海峽必須開放，且德黑蘭絕不能擁核；兩人並討論如何促成烏克蘭和平，以及即將在土耳其舉行的北約峰會籌備事宜。他補充說，美、德是北約的堅實夥伴。

一位德國官員透露，這次通話由梅爾茨發起，旨在澄清其4月底關於伊朗戰爭的批評言論。這些言論似乎促使五角大廈突宣布將從3.5萬名駐德美軍官兵中撤出5000人。

白宮發言人韋爾斯15日聲明，川、梅這次對話富有成效，美德均認為伊朗絕不能擁有威脅世界的核武、荷莫茲海峽必須完全暢通，兩人也期盼俄烏實現和平並結束無謂殺戮。

但梅爾茨發布上述貼文不久前，15日也在德國中部市鎮烏茲堡的天主教徒集會中向一群年輕人說，由於美國「社會氛圍」突然有變且就業前景惡化，將不再建議他的子女赴美求學及就業。

現年70歲、育有3名子女的梅爾茨續說：「今天即使是受過最好教育的人，在美國也很難找到工作。」他還自稱非常欣賞美國，但目前對美國的欣賞「沒增加」，引發台下笑聲和掌聲。

梅爾茨未言明所謂社會氛圍為何，但提到現今接受最好教育者也很難在美求職。他出席的這場活動討論大多聚焦德國等民主國家日益流失的社會凝聚力。談到德國自身，梅爾茨呼籲民眾別因全球局勢而陷入「災難模式」，鼓勵大家對國家發展潛力保持更樂觀態度，堅信沒有多少國家能像德國般「為年輕人提供如此多的機會」。

日本共同社16日報導稱，梅爾茨上述發言是批判川普政府，立即惹來川普陣營和德國極右政客反彈。在川普1.0曾任駐德大使的現任總統特使格雷內爾在社交平台炮轟梅爾茨淪為「TDS（盲反川普症候群）歐洲分會主席」，並斥其受德國「覺醒傳媒」所操控。極右德國另類選擇黨（AfD）領袖魏德爾則批評梅爾茨一手導致德國步向社會及經濟衰退，卻對他國指指點點，不符合德國利益。

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