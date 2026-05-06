美軍駐德人數將減少 拉姆斯坦市長：經濟將受打擊

位於德國西南部萊茵-法耳次邦的拉姆斯坦，是美軍知名海外空軍基地，支援中東與非洲行動，被視為美軍海外行動門戶，同時也是北約空軍指揮部所在地，戰略地位關鍵。(歐新社)

美國日前宣布將減少5000名駐德美軍，歐洲最大美軍空軍基地所在地拉姆斯坦市長海克勒今天表示，目前沒有跡象顯示美國放棄拉姆斯坦，美方近年投入大量資金在當地擴建醫院、更新基礎建設與軍事設施，若有一天大規模撤軍，將對地方經濟造成衝擊。

上週末五角大廈 宣布將減少5000名駐德美軍，中央社今天參加德國 外國記者協會（VAP）舉辦的線上答詢，由拉姆斯坦市長海克勒（Ralf Hechler）回答外界關注的撤軍現況與對當地的影響。

海克勒表示，此次受調動影響的是位於巴伐利亞格拉芬沃爾（Grafenwöhr）與維爾塞克（Vilseck）一帶的美軍陸軍基地，相關規劃早已存在於美軍長期部署中，非偶發事件。

他指出，目前拉姆斯坦沒有美軍撤離或大規模調動跡象，過去5、6年美軍持續在拉姆斯坦投入大量資金，擴建當地醫院、學校，更新基礎設施與軍事設施。

5萬美國人生活在當地 市長：美軍不會想離開德國

位於德國西南部萊茵-法耳次邦（Rheinland-Pfalz）的拉姆斯坦，是美軍知名海外空軍基地，支援中東與非洲行動，被視為美軍海外行動門戶，同時也是北約空軍指揮部所在地，戰略地位關鍵。

目前當地約8000名德國居民，整個拉姆斯坦空軍基地生活圈則約有5萬名美國軍人與家屬，海克勒形容，美國人早已成為拉姆斯坦地方生活的一部分。

「美軍通常3年輪調一次，居民與不同美軍家庭相處超過70年，美軍不單是駐軍的陌生人，更像鄰居與朋友。」

在拉姆斯坦土生土長的海克勒，家族已在當地居住數代，市長工作之餘，他同時擔任足球俱樂部青少年教練，接觸許多美國孩子與家庭。他觀察，對很多美國家庭來說，能駐紮德國是一種榮譽與難得的機會。

「如果明天突然不再駐紮德國，他們其實並不會感到高興。」他提到，美軍家庭普遍喜歡德國與歐洲生活，經常利用駐紮期間旅遊、接觸當地文化。例如6月初，拉姆斯坦將舉辦一年一度德美友誼節，美軍空軍與陸軍樂隊都已確認參與演出。

帶動拉姆斯坦經濟 美軍撤離將造成重大影響

拉姆斯坦與美軍的歷史可追溯至二戰後，1952年美軍在當地正式建立空軍基地，原本只有約2千人的農業小鎮，在1950年代快速成長至8千人。「美軍基地對當地來說，像是一台創造工作機會的機器」，成為70年來當地發展引擎。

例如不少中小企業長期承包基地內超過千棟建築的空調、屋頂與能源等維護工程；市內也有大量住房出租給美軍家庭。

海克勒表示，拉姆斯坦如今是萊茵-法耳次邦少數「零負債」地方政府之一，雖然美軍本身不用繳稅，但大量相關企業、消費與就業人口，為拉姆斯坦帶來穩定財政收入。

若未來真的出現大規模撤軍，海克勒坦言，地方經濟會受到重大影響，首當其衝的會是住房市場與餐廳、旅館等消費型產業。

「大家都知道，一旦賺錢，德國人習慣把收入存進銀行，美國人比較願意消費。」海克勒提到的刻板印象，側面反映拉姆斯坦商業活動對美軍的依賴。

美軍醫療中心續擴建 德國美軍基地重要性不減反增

美國總統川普（Donald Trump）第一任期內，即揚言裁減駐德美軍，該計畫當時在美國國內遭軍方與國會反對，最終在拜登（Joe Biden）政府上任後叫停。

川普近期則因不滿德國在伊朗問題上對美支持力道，數度表示將調整駐德兵力。然而海克勒指出，根據當地近期動向來看，德國美軍基地重要性不減反增。

他說明，美方也持續投資鄰近的蘭斯圖爾區域醫療中心（LRMC）相關醫療設施，該中心為美國海外規模最大的軍事醫院，是美軍在歐洲、中東與非洲的重要醫療樞紐。

美伊戰爭爆發後，蘭斯圖爾區域醫療中心更大幅提高醫療人力配置，關閉院內婦產科，盡可能保留醫療能量給戰爭傷患。

「拉姆斯坦居民通常第一時間就能感受到國際局勢變化。」海克勒說，2月美伊戰爭爆發後，基地夜間飛行活動增加，當前基地周邊旅館與住宿設施也幾乎全數客滿，顯示駐紮與支援的美軍比平時更多。

不過他也坦言，川普的不確定性仍讓不少人保持觀望，「沒有人知道未來會發生什麼，但至少現在，沒有跡象顯示美國人準備放棄拉姆斯坦。」