北韓宣稱不受禁止核子擴散條約約束 擁核地位不變

北韓駐聯合國最高代表金星（Kim Song）指出，朝鮮民主主義人民共和國作為擁核武國家地位，不會因外部言論或單方面意願而改變。圖為北韓領導人金正恩視察位於北韓境內一處未公開地點的核材料生產基地和核武研究所。( 路透供圖)

北韓 駐聯合國 大使表示，北韓不受「禁止核子擴散條約」（Non-Proliferation Treaty）約束，外部施壓也不會改變其擁核國家的地位。

法新社報導，平壤 於1993年威脅退出「禁止核子擴散條約」，並於2003年正式退約。此後，北韓進行了6次核試爆，因而遭聯合國安理會多項決議制裁。外界相信北韓目前擁有數十枚核彈頭。

北韓中央通信社（KCNA）引述北韓駐聯合國最高代表金星（Kim Song）指出，目前在聯合國總部舉行的第11屆「禁止核子擴散條約」審議大會中，美國及部分追隨美方的國家，「毫無根據地質疑朝鮮民主主義人民共和國目前的地位與主權行使」。

他表示：「朝鮮民主主義人民共和國作為擁核武國家地位，不會因外部言論或單方面意願而改變。」

他強調：「再次明確表示，朝鮮民主主義人民共和國在任何情況下都不會受到『禁止核子擴散條約』的約束。」

平壤也派遣地面部隊及砲彈支援俄羅斯入侵烏克蘭。根據觀察人士，北韓從俄羅斯獲得軍事技術作為交換。

「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）報告指出，截至2025年1月，全球9個擁核國家包括俄羅斯、美國、法國、英國、中國、印度、巴基斯坦、以色列及北韓，共擁有1萬2241枚核彈頭。

根據SIPRI，美俄掌握全球近90%核武器，兩國近年也持續推動大規模核武現代化計畫。