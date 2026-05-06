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高市早苗在澳洲下跪獻花 中國官媒諷「應到南京跪」

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高市早苗在澳洲戰爭紀念館下跪獻花 中國官媒諷「應到南京跪」

記者潘維庭／即時報導
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日相高市早苗4日在訪問澳洲坎培拉的澳洲戰爭紀念館期間，向無名烈士墓敬獻花圈。（歐...
日相高市早苗4日在訪問澳洲坎培拉的澳洲戰爭紀念館期間，向無名烈士墓敬獻花圈。（歐新社）

日前訪問澳洲的日相高市早苗，4日下午在堪培拉的戰爭紀念館，向無名戰士墓下跪獻花，中國官媒、時政公眾號「牛彈琴」6日指，總有一天，日本領導人會到南京，在30萬死難者的靈前真誠地跪下。

該文稱，重大外交場合的語言和動作，往往都有著精心的設計。這張照片這幾天一直掛在日本首相官網首頁。「牛彈琴」指，日本在二戰種種罪行，日本領導層心知肚明，所以每次去西方都表現得格外謙卑。「但出於種種現實考量，他們拒絕向中韓正式道歉，更別提下跪反省。」

該文對比，如果日本真在反省，首相當然可以在澳洲下跪，但澳洲畢竟不是二戰主戰場，日相不更應該去韓國、朝鮮、中國下跪？「為什麼不能去南京，在30萬死難者的英靈前雙膝落地？」「這哪裡是反省？這不過是另一種形式的投名狀，向西方展現出日本姿態，並為軍事正常化鋪路。」

該文也質疑，去澳洲之前高市訪問越南，二戰時期越南也遭到日本侵略，也蒙受巨大的民族犧牲，「高市會在越南下跪嗎？絕對不會。很簡單，即便日本極力拉攏越南，但越南人是亞洲人，日本政客絕對不會下跪。她只會在澳大利亞下跪，因為澳大利亞是白人國家。日本人很清楚，澳大利亞背後，還站著美國和英國。」

文章還指，此次高市訪澳洲，日澳宣稱達成一系列協議，重點聚焦在關鍵礦產、能源安全、軍事合作。兩國公開對稀土出口限制表示「強烈關切」，要通過投資和補貼共同開發，「肯定不包括中國」。

「牛彈琴」批評，在一些日本政客眼裡，歷史沒有被用來反思，而是成了交易的籌碼。更具諷刺意味的是，這種選擇本身，更透露出日本一些人對西方世界的崇拜、對周邊國家的蔑視。

該文也把高市的下跪，與1970年時任西德總理布蘭特（Willy Brandt）在華沙猶太人起義紀念碑前雙膝跪地對照，「布蘭特跪下，贏得了尊重與和解。高市跪下，換來的卻是亞洲鄰國的憤怒與警惕」，「這種雙標，做得實在太露骨了一點。」

該文還指，日本需要「補歷史常識的課，補世界道義的課」，因為一個二戰戰敗國，從來不說「戰敗」，只說「終戰」；靖國神社裡還供奉著眾多甲級戰犯的牌位，軍國主義的幽靈從未散去，「戰後70多年，日本經濟的崛起，讓人欽佩；日本的軟實力，也不容我們小覷。但不徹底的歷史反省，加上日益躁動的軍事正常化野心，讓周邊國家如何相信日本不會故伎重演？」

日本 澳洲 高市早苗

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