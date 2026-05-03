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墨西哥邊境州長遭美控走私毒品 自請暫時離職配合調查

中央社／墨西哥市2日綜合外電報導
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墨西哥西納羅亞州長羅查莫亞遭美國指控與販毒集團勾結，他表示將暫時離職配合調查。（...
墨西哥西納羅亞州長羅查莫亞遭美國指控與販毒集團勾結，他表示將暫時離職配合調查。（路透）

墨西哥西納羅亞（Sinaloa）州長羅查莫亞（Ruben Rocha Moya）遭美國指控與販毒集團勾結，他昨天表示將暫時離職配合調查。

法新社報導，墨西哥西納羅亞州長羅查莫亞及另外九人本周同遭美國司法部起訴，他被控與惡名昭彰的墨西哥毒梟「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）合作，向美國運送「大量」毒品。

羅查莫亞是墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）所屬左傾政黨「國家復興運動黨」（Morena）黨員，他斥責這些指控「虛假且惡意」。

羅查莫亞昨天深夜於YouTube表示：「我向西納羅亞州民宣告，我今天已向州議會提交申請，請求暫時離開州長職位。」

羅查莫亞與前左翼總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）關係密切，他是自2021年起擔任墨西哥西北的西納羅亞州長。

同時遭美國司法部點名的西納羅亞州首府古里亞坎（Culiacan）市長賈梅茲（Juan de Dios Gamez）也宣布將下台。

兩人離職後不再享有豁免權，將成為司法調查對象。

兩人宣布離職前，薛恩鮑姆曾要求美國提出「確切且無可辯駁的」證據。

薛恩鮑姆指出，這是美國首次公開對墨西哥現任州長或其他高層官員提出毒品走私指控。

這起事件震驚各界，本已緊張的墨美外交關係更形惡化。先前，兩名據稱是中央情報局（CIA）幹員在緝毒行動中身亡。

「西納羅亞集團」是遭川普政府列為外國恐怖組織的六個墨西哥販毒集團之一。

華府長期對薛恩鮑姆施壓要求介入打擊販毒集團行動，包括允許無人機攻擊或讓美國軍事人員進駐。

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