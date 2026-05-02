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澳洲想收回達爾文港控制權 中企提起國際訴訟反擊

記者林宸誼／即時報導
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控制澳洲達爾文港的中國公司嵐橋集團，對澳洲政府發起了一場國際法律訴訟反擊。該集團...
控制澳洲達爾文港的中國公司嵐橋集團，對澳洲政府發起了一場國際法律訴訟反擊。該集團董事長葉成認為，應該阻止澳洲政府終止達爾文港租賃權，因為這違反了澳洲與中國簽署的自貿協定條款。（路透資料照片）

控制澳洲達爾文港的中國公司嵐橋集團，對澳洲政府發起了國際法律訴訟反擊。該集團董事長葉成認為，應該阻止澳洲政府終止達爾文港租賃權，因為這違反了澳洲與中國簽署的自貿協定條款。

澳洲工黨和聯盟黨在去年的大選中都曾承諾剝奪嵐橋集團對港口99年的租約，並將港口歸還給澳方，理由是此舉對於保護澳洲的國家安全至關重要。

澳洲廣播公司（ABC）、澳洲金融評論報（AFR）等報導，上周嵐橋集團已向世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）提起國際法律訴訟，要求啟動仲裁程式，阻止澳洲政府剝奪達爾文港這一具備戰略敏感性的資產。

嵐橋集團在聲明中表示，澳洲聯邦政府的相關舉措「帶有歧視性，且與澳洲在中澳自貿協定下承擔的義務相悖」。

聲明指出，「嵐橋集團透過公平、公開、競爭性的合法流程取得達爾文港相關權益，全程嚴格遵守澳大利亞各項適用法律及監管審批規定」，且「澳洲政府多次審查均已確認，該港口不存在任何國家安全隱患」。

聲明還寫道，「我方已與澳洲邦政府溝通協商，力求達成建設性解決方案。遺憾的是，僅通過對話未能取得滿意結果，現我方採取必要舉措維護自身合法權益。」

行業貿易刊物「全球仲裁評論」指出，這是澳洲首次面臨ICSID的仲裁索賠。該仲裁機構總部設於華盛頓，專門審理外國投資者與主權國家之間的投資爭端。

澳洲廣播公司（ABC）援引法律界人士的說法稱，國際仲裁機構的法律訴訟往往會拖延數年之久，此次訴訟或將令澳洲政府在本屆任期難以兌現「收回」達爾文港的競選承諾。

雪梨先驅晨報稱，「投資者—國家爭端解決」（ISDS）案件通常需耗時約4年審結，部分案件還會拖延更久。國際法專家盧克·諾特奇等去年就曾警告，倘若澳洲執意剝奪嵐橋集團的港口租賃權，很容易依據ISDS面臨仲裁訴訟。

ABC引述雪梨科技大學專門研究中企治理領域的副教授霍斯（Colin Hawes）表示，不少中企遭他國以「國安」為由無端排擠、受阻海外市場時，都會借助相關仲裁機構維權。歐洲已有多起同類先例，顯現出一個新態勢：中企正借助國際仲裁管道，抗辯各國借安全名義設立的市場准入壁壘。霍斯指出，英國、瑞典、丹麥都已有此類案例，從這個角度來看，陸資企業訴諸該機構並不少見。

2015年，澳洲北領地政府以5.06億澳元的價格，將達爾文港99年的所有權出租給嵐橋集團。

作為澳洲最北端的海事設施，達爾文港被認為具有重要戰略意義。貿易上是距離亞洲和中國最近的澳洲港口；軍事上，又靠近澳洲國防軍和美軍輪駐澳洲部隊的長期基地，美國海軍陸戰隊在澳輪駐部隊每年都有6個月駐紮在達爾文港所在的達爾文市。

有澳媒統計，過去10年，達爾文港經營項目無端經受了至少3次政治與安全審查。但澳洲近幾屆政府的多次審查結果均表明，達爾文港並不存在所謂「國安風險」，2023年的調查結果更得出「無須取消或更改這一租約」的直接結論。

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