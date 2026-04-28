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美等6國挺巴拿馬主權 關切中國經濟施壓

中央社28日即時報導
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美國國務院發布聲明指出，「我們正密切關注中國採取的針對性經濟施壓，以及近期影響懸...
美國國務院發布聲明指出，「我們正密切關注中國採取的針對性經濟施壓，以及近期影響懸掛巴拿馬國旗船隻的行動。」(路透)

美國、玻利維亞、哥斯大黎加、蓋亞那、巴拉圭和千里達及托巴哥今天發布聯合聲明，表達對巴拿馬主權的支持，並指中國近期的行為是試圖將海運貿易政治化、侵犯西半球國家主權。

路透社和法新社報導，美國國務院發布的聲明指出，「我們正密切關注中國採取的針對性經濟施壓，以及近期影響懸掛巴拿馬國旗船隻的行動。」

聲明表示，中國的行為「是公然試圖將海運貿易政治化，並侵犯我們這個半球各國的主權」。

聲明說：「巴拿馬是我們海運貿易體系的支柱，必須不受任何外來壓力干預。任何企圖破壞巴拿馬主權的行為，都對我們造成威脅。」

這起爭議源於巴拿馬最高法院1月底發布裁決，撤銷長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）的合約，使其喪失運河位在太平洋端的巴爾博亞港（Balboa）及大西洋端克里斯托巴港（Cristobal）的經營權。

巴拿馬法院這項撤銷決定，是在美國持續施壓，要求遏制中國在這一戰略性運河周邊影響力日益擴大之下作出的。巴拿馬運河處理全球約5%的海運貿易。

長江和記實業經營這些港口近30年，該公司拒絕接受法院裁決，指控巴拿馬當局非法徵收資產，並已提出國際仲裁，要求超過20億美元的損害賠償。

自巴拿馬法院裁決後，懸掛巴拿馬旗的船隻在中國港口遭到扣留與檢查的案件顯著增加，外界認為這是中國藉此作為報復手段。

蓋亞那 國務院 巴拿馬運河

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