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美聯社：阿聯退出重創OPEC掌控力 油市暫無感

編譯陳韻涵／綜合報導
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阿拉伯聯合大公國(UAE)28日宣布，將於5月1日起退出石油輸出國組織(OPEC)，且一併退出由俄羅斯主導、旨在穩定油價的OPEC+組織。美聯社分析，阿聯的決定讓OPEC失去其第三大產油國，削弱該石油集團對全球油價與供應的掌控能力，但不會立即影響全球石油市場。

美聯社報導，阿聯1967年透過阿布達比酋長國(emirate of Abu Dhabi)加入OPEC，今年2月28日美國與以色列對伊朗宣戰前，每日生產340萬桶原油；分析師估計，實際產能上看每日約500萬桶。

分析指出，阿聯退出OPEC對當前市場的影響有限。

伊朗戰爭以來，全球20%的石油供應經由遭封鎖的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)運輸，其中包括阿聯大部分出口石油；受此影響，國際基準布倫特原油(Brent Crude Oil)28日突破每桶111元，比戰前價格上漲逾50%。阿聯如今宣布增產將帶來的市場效應，短期內恐難顯現。

就宏觀角度而言，OPEC的市場影響力近年持續式微。

能源研究機構「凱投宏觀」(Capital Economics)分析報告指出，「近年來阿聯大力投資擴大能源產能，渴望開採更多石油，OPEC成員國之間的關係已鬆動」，尤其是在卡達(Qatar)於2019年退出OPEC之後。

OPEC目前約占全球石油產量的40%，但美國日產逾1300萬桶，遠高於沙烏地阿拉伯戰前供應的1000多萬桶，OPEC的定價權早已大不如前。

能源研究公司Rystad Energy地緣政治分析主任利昂(Jorge Leon)警告，阿聯退出OPEC將使OPEC喪失少數幾個能迅速拉升產量的成員國之一，「結構性弱化的OPEC內部剩餘產能縮水，將愈來愈難調節供應和穩定價格。」

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究員楊格(Karen Young)分析：「阿聯退出OPEC，符合其與主要能源消費國保持彈性的需求，包括未來與中國的關係，以及與沙烏地阿拉伯關係惡化且競爭更劇烈。」

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