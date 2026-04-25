自衛隊成立以來首次 日本擬改將校階級名稱 士兵維持不變

日本陸上自衛隊兩棲機動團（JGSDF ARDB）的士兵。（路透）

日本 過去基於自衛隊「不是軍隊」等理由，長期採用不同於他國的階級名稱，如今將迎來重大轉變。讀賣新聞報導，日本政府已確定調整自衛隊幹部階級稱呼的方針，這也將是自衛隊自1954年成立以來首次更動階級名稱。

多名消息人士透露，日本政府預計在本年度內向國會提出自衛隊法等法律的修正案，旨在打造政府高層所稱「能夠帶著榮譽與自豪感工作的環境」，並藉此提升人力招募。

此次階級名稱調整對象為「准尉」以外的尉官以上幹部。在將官方面，陸上、海上與航空自衛隊幕僚長將改稱「上將」（大将），其他將官則為「中將」，將補則改為「少將」。原本的「一佐」等將改稱「上校」（大佐），二佐改為「中校」，三佐改為「少校」，一等陸尉改為「上尉」（大尉）等。

根據報導，一般民眾較難理解自衛隊現行以數字區分的階級名稱，例如難以判斷「一佐」與「二佐」何者階級較高。不過，考量現役自衛官的意見，對應其他國家士官的「曹」以及兵階級的「士」預計不做變更。政府判斷，若改為「軍曹」或「二等兵」等名稱，可能引發舊日本軍的負面形象。

自民黨與日本維新會2025年簽署聯合執政協議時，已明記將於2026年度內推動自衛隊階級「國際標準化」。執政陣營內曾討論將普通科改稱「步兵科」、將幕僚改稱「參謀」等方案，但因現有名稱已廣為使用，傾向暫不調整。

不過，此次改革除需修正自衛隊法外，還需配合修改防衛省職員薪資法及相關政省令，整體作業可能需時數年才能完成。