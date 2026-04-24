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「台灣有事」風波後首閣員訪中 日本擬派經產大臣5月出席APEC

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日本經濟產業大臣赤澤亮正。(路透)
日本經濟產業大臣赤澤亮正。(路透)

共同社報導，日本政府擬派經濟產業大臣赤澤亮正出席5月20至23日在中國江蘇省蘇州市舉行的APEC貿易部長會議，目前正協調中。日本首相高市早苗「台灣有事」的說法後，這是首次傳出日本閣員訪中計畫。

共同社中文網24日披露上述消息。消息人士分析，今後可能會摸索經濟產業大臣與中國政府要員單獨會晤的機會，而近期也接連獲知經濟團體訪問中國的計畫，摸索改善關係的官民動向趨於活躍。

中國是今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主，這次會議主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。報導說，在確認亞洲多邊貿易體制重要性的同時，也可能就中國的軍民兩用物項對日出口管制等懸而未決的問題展開討論。

高市早苗去年11月在國會作出了台灣有事「可能構成存亡危機事態」的答辯。中方對此反應激烈，今年1月加強了對日本出口控管。報導說，高市早苗多次表示「對與中國的對話持開放態度」，但看不到雙邊關係改善的跡象。

報導說，經濟界方面，日本經濟同友會計畫5月訪中，日中經濟協會也計畫在上海等地考察企業。前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會的代表團則擬於6月訪問北京。

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