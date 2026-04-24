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哥斯大黎加押注半導體 親中壓力下與台斷交仍尋求合作

編譯周辰陽／即時報導
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哥斯大黎加外交部長安德烈。(路透)
哥斯大黎加外交部長安德烈。(路透)

哥斯大黎加2007年6月與台灣斷交，成為中美洲首個轉向承認北京的國家。如今，哥斯大黎加決定強化在半導體產業的布局，對外貿易推廣機構（Procomer）也將台灣視為關鍵合作夥伴。

中美洲360（centroamerica360）報導，哥斯大黎加2024年推出「強化半導體生態系路線圖」。台灣約占全球晶片產量的60%，以及最先進晶片的90%，被視為該產業的核心。外貿部長托瓦爾（Manuel Tovar）去年年中在哥斯大黎加立法大會表示：「全球約60%的晶片與微晶片是在台灣製造，而90%的高階、最先進晶片則是在台灣生產。」

目前，哥斯大黎加已在半導體價值鏈中累積一定經驗，主要集中於組裝、測試與設計，並創造約5000個直接就業機會。然而，在全球競爭激烈的背景下，挑戰在於進一步提升至更高附加價值的環節，策略包括商務考察、參與如SEMICON Taiwan等國際半導體展，以及與至少8家相關企業接觸，旨在透過引入外資、技術轉移與創造就業，讓哥斯大黎加融入全球產業鏈。

然而，由於哥斯大黎加在「一個中國」原則下與北京維持正式關係，相關政策也引發外交上的緊張。Procomer前往台灣的行程，不僅在國內遭部分議員與親中媒體質疑，也遭中國大使館關切。

外交部長安德烈（Arnoldo André）為這些行動辯護，指出此舉符合2007年諒解備忘錄的框架，該文件允許發展非官方的經濟關係。另一方面，托瓦爾對相關批評則採取更為強硬的立場。他表示：「Procomer會在必要時前往，不管誰喜不喜歡；若有人不滿，我也只能遺憾。我的職責是為哥斯大黎加人民創造就業機會。」

中美洲360指出，除了政治爭論外，核心問題其實是地緣經濟。半導體產業正因美中緊張關係，以及對更具韌性的供應鏈需求，而經歷全球重組。在此情境下，像哥斯大黎加這樣的國家，看到了作為可靠投資與生產目的地、融入產業鏈的機會。然而，這也意味著需在合作夥伴選擇、風險控管與國際定位上作出戰略決策。與台灣的關係，儘管在外交層面並非正式，但已逐漸形成基於經濟利益的務實連結。

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