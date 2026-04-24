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中東油源受阻 俄油變搶手貨：新加坡購買量料創新高 印度進口量翻倍

編譯季晶晶／綜合外電
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伊朗戰事擾亂供應，新加坡轉向進口俄羅斯燃料油填補中東缺口。（路透）
伊朗戰事擾亂供應，新加坡轉向進口俄羅斯燃料油填補中東缺口。（路透）

伊朗戰事與荷莫茲海峽受阻持續擾亂全球能源供應，新加坡及印度雙雙轉向，自俄羅斯進口原油與燃油。

根據能源數據公司Vortexa統計，全球最大船舶加油港口新加坡4月進口的俄羅斯燃料油，較2025年平均數量高出逾一倍，可望創下自2016年有紀錄以來新高。

3月與4月，波斯灣對新加坡出貨降至每日33.6萬桶，遠低於年初首兩個月的52.2萬桶；俄羅斯的供應則由37.2萬桶升至58.5萬桶。

根據G7歐盟的規定，俄羅斯燃油交易價格若不超過每桶45美元上限，仍可進行貿易。美國近期也暫時豁免了海運俄羅斯石油的制裁。新加坡未制裁俄油，但若使用西方海事服務，貿易商仍須遵循價格規定。

能源研究公司Rystad Energy指出，新加坡因出價較高吸引貨流轉向，歐洲供應可能受擠壓，未來幾周恐出現供應問題。

航運方面，船舶避開中東改道，新加坡流量上升，3月靠港次數月增7%、年增近15%，但近兩周燃料油庫存下滑約11%。

印度也是俄油的主要買家。美國財政部將購買俄油的臨時豁免延長至5月16日，但僅適用於4月17日前已裝船的俄油。印度3月自俄羅斯進口的石油數量較2月翻了一倍、金額從2月的14億歐元暴增至53億歐元，占俄羅斯原油出口約38%。

印度約90%原油依賴進口，在荷莫茲海峽受阻下，部分中東中重質原油供應受限。研究指出，俄羅斯烏拉爾原油含硫量高，與印度複雜型煉油廠相容，3月約占其進口原油組合的47%。

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