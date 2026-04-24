我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐玉」某CP偷摸戀愛？網疑鄧凱、孔雪兒 沒想到是「他」

藥價能降600%？川普「假數學」一算就破功 超過100%就變倒貼

世足賽也掀美伊角力？ 美推義大利取代伊朗 義國體壇：被冒犯

編譯中心／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗體育部長稱，因美國擊殺伊朗最高領袖，伊朗將不參加今年6月的美加墨世足賽。圖為...
伊朗體育部長稱，因美國擊殺伊朗最高領袖，伊朗將不參加今年6月的美加墨世足賽。圖為伊朗去年6月參加世足賽資格賽。(路透)

美國與伊朗的角力從戰場延燒到體育場？金融時報報導，美國總統川普的高級特使贊波利（Paolo Zampolli）已向FIFA提議，由義大利取代伊朗參加即將到來的世界盃。此建議在義大利體壇遭到一致反對，認為晉級資格應在賽場取得，否則會感到被冒犯。

贊波利是美國全球合作特使（United States Special Representative for Global Partnerships），他已向FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），以及身兼共同主辦國領袖的川普提出這項替換構想。據知情人士表示，他主張義大利曾奪得四座世界盃冠軍，足以證明應獲得參賽名額。

知情人士指出，這項高風險的美國體育外交操作，涉及被冷落的盟友與宿敵，也意在修補川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）之間的關係。兩人因川普就伊朗戰爭攻擊教宗良十四世而產生裂痕。

不過這項提案今天遭到義大利體育界一致反對。中央社報導，義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）表示，「首先我認為這不可能，其次我會感到被冒犯，必須靠努力取得資格才能參加世界盃。」

體育部長阿波狄（Andrea Abodi）也說，「要讓義大利重新取得資格參加世界盃？這不合適，必須在賽場上贏得資格。」。他向義大利媒體表示，他確信國際足總「不可能採取這種行動，而且也不合適」。

2026年FIFA世界盃將由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，伊朗以亞洲足球聯盟八個名額之一晉級。相較之下，義大利「藍衣軍團」（Azzurri）在關鍵歐洲區附加賽中，不敵實力較弱的波士尼亞與赫塞哥維納，遭遇羞辱性失利，連續第三屆無緣晉級世界盃，並在國內引發政治譁然，迫使義大利足球協會主席辭職。

2026年FIFA世界盃歐洲區資格賽附加賽於3月31日舉行，由波士尼亞與赫塞哥維...
2026年FIFA世界盃歐洲區資格賽附加賽於3月31日舉行，由波士尼亞與赫塞哥維納對戰義大利，圖為義大利球員埃斯波西托錯失得分良機後做出反應。（路透）

贊波利接受金融時報採訪時表示：「我確認我已向川普與英凡提諾建議，由義大利取代伊朗參加世界盃。我是義大利人，若能看到藍衣軍團在美國主辦的賽事出場，將是夢想成真。憑藉四座冠軍，他們具備足以支持參賽的實力與正當性。」

伊朗先前在3月曾表示，在美國與以色列空襲造成領導人、多名高階官員與平民死亡後，基於球員前往美國的安全疑慮，將不參加本屆賽事。伊朗足協也曾提出將比賽移至加拿大或墨西哥進行，但相關提議已遭FIFA否決。不過，金融時報引述指出，伊朗已於22日發表聲明，表示將參加本屆賽事並已著手準備。

川普曾表示，「歡迎」伊朗球員來到美國，但同時也指出，這樣做可能不恰當且存在潛在風險。FIFA則拒絕對相關遊說行動發表評論，並引述英凡提諾近期說法。他上周在華府一場會議中表示：「伊朗隊一定會來。我們當然希望屆時局勢能夠和平，這將有所幫助。但如果他們要代表自己的人民，就必須來。他們已經取得資格，也確實想參賽，應該讓他們參賽。」

世報陪您半世紀

川普 世界盃 伊朗

上一則

「乖孩子壞孩子」川普列獎懲北約名單 這些國家可能上榜

下一則

印尼擬對麻六甲海峽收費 「發大財」提議遭星馬反對

延伸閱讀

美特使喊藍衫軍取代伊朗參加世界盃 義大利體壇一致反對：感覺被冒犯

美特使喊藍衫軍取代伊朗參加世界盃 義大利體壇一致反對：感覺被冒犯
足球／美伊戰爭還沒停 伊朗宣布備戰2026美加墨世界盃

足球／美伊戰爭還沒停 伊朗宣布備戰2026美加墨世界盃
盟友撕破臉 川普砲轟義總理 戰爭中不助美、沒勇氣

盟友撕破臉 川普砲轟義總理 戰爭中不助美、沒勇氣
美伊傳最快20日重啟談判「2天內搞定」 伊朗又宣布封鎖海峽

美伊傳最快20日重啟談判「2天內搞定」 伊朗又宣布封鎖海峽

熱門新聞

瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07
瑞典「環保少女」童貝里(左)與阿維拉。(路透)

環保少女童貝里加薩船隊 遭爆領導與3志工不當性關係

2026-04-18 16:34

超人氣

更多 >
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國