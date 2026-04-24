世足賽也掀美伊角力？ 美推義大利取代伊朗 義國體壇：被冒犯

伊朗體育部長稱，因美國擊殺伊朗最高領袖，伊朗將不參加今年6月的美加墨世足賽。圖為伊朗去年6月參加世足賽資格賽。(路透)

美國與伊朗 的角力從戰場延燒到體育場？金融時報報導，美國總統川普 的高級特使贊波利（Paolo Zampolli）已向FIFA提議，由義大利取代伊朗參加即將到來的世界盃 。此建議在義大利體壇遭到一致反對，認為晉級資格應在賽場取得，否則會感到被冒犯。

贊波利是美國全球合作特使（United States Special Representative for Global Partnerships），他已向FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），以及身兼共同主辦國領袖的川普提出這項替換構想。據知情人士表示，他主張義大利曾奪得四座世界盃冠軍，足以證明應獲得參賽名額。

知情人士指出，這項高風險的美國體育外交操作，涉及被冷落的盟友與宿敵，也意在修補川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）之間的關係。兩人因川普就伊朗戰爭攻擊教宗良十四世而產生裂痕。

不過這項提案今天遭到義大利體育界一致反對。中央社報導，義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）表示，「首先我認為這不可能，其次我會感到被冒犯，必須靠努力取得資格才能參加世界盃。」

體育部長阿波狄（Andrea Abodi）也說，「要讓義大利重新取得資格參加世界盃？這不合適，必須在賽場上贏得資格。」。他向義大利媒體表示，他確信國際足總「不可能採取這種行動，而且也不合適」。

2026年FIFA世界盃將由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，伊朗以亞洲足球聯盟八個名額之一晉級。相較之下，義大利「藍衣軍團」（Azzurri）在關鍵歐洲區附加賽中，不敵實力較弱的波士尼亞與赫塞哥維納，遭遇羞辱性失利，連續第三屆無緣晉級世界盃，並在國內引發政治譁然，迫使義大利足球協會主席辭職。 2026年FIFA世界盃歐洲區資格賽附加賽於3月31日舉行，由波士尼亞與赫塞哥維納對戰義大利，圖為義大利球員埃斯波西托錯失得分良機後做出反應。（路透）

贊波利接受金融時報採訪時表示：「我確認我已向川普與英凡提諾建議，由義大利取代伊朗參加世界盃。我是義大利人，若能看到藍衣軍團在美國主辦的賽事出場，將是夢想成真。憑藉四座冠軍，他們具備足以支持參賽的實力與正當性。」

伊朗先前在3月曾表示，在美國與以色列空襲造成領導人、多名高階官員與平民死亡後，基於球員前往美國的安全疑慮，將不參加本屆賽事。伊朗足協也曾提出將比賽移至加拿大或墨西哥進行，但相關提議已遭FIFA否決。不過，金融時報引述指出，伊朗已於22日發表聲明，表示將參加本屆賽事並已著手準備。

川普曾表示，「歡迎」伊朗球員來到美國，但同時也指出，這樣做可能不恰當且存在潛在風險。FIFA則拒絕對相關遊說行動發表評論，並引述英凡提諾近期說法。他上周在華府一場會議中表示：「伊朗隊一定會來。我們當然希望屆時局勢能夠和平，這將有所幫助。但如果他們要代表自己的人民，就必須來。他們已經取得資格，也確實想參賽，應該讓他們參賽。」