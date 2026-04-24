「乖孩子壞孩子」川普列獎懲北約名單 這些國家可能上榜

美伊情勢膠著，傳白宮擬定一份「乖孩子與壞孩子」的北約 國家名單，川普 政府也正尋找方法懲罰一些拒絕支持對伊朗 戰爭的盟友。

據中央社、大公報引述Politico新聞網報導，三名歐洲外交官與一名熟悉相關計畫的美國國防官員透露，這份名單是在北約秘書長呂特（Mark Rutte）本月訪美前制定的，名單列出各成員國對北約的「貢獻」概況，並以此將這些國家歸類並畫分出不同等級。

知情人士透露，川普政府正在研究各項選項，但尚未公開任何細節。兩名熟悉相關計畫的歐洲官員表示，美國可能從被視為「壞孩子」的國家撤回美軍、聯合演習或軍售，轉而提供給「好孩子」。報導稱，這讓關係已然緊張的北約內部再添壓力。

雖然暫時還不清楚哪些國家被歸在哪一類，但羅馬尼亞和波蘭可能成為受益者之一。波蘭是北約國防開支占GDP比重最高的國家，目前已承擔駐當地1萬名美軍的幾乎所有費用；而羅馬尼亞近期擴建的科格爾尼恰努空軍基地還有空間容納更多美軍，且允許美國使用這座基地空襲伊朗。除此之外，保加利亞也低調地支援美國在中東的後勤；立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家，在軍事支出占比方面在北約內則始終名列前茅。

「壞孩子」方面，西班牙原本就因反對北約成員應將國防支出占比提高到GDP的5%，而與川普政府關係緊張。美以對伊朗開戰後，西班牙首相桑切斯多次發聲，譴責美以此次軍事行動。此外，西班牙更明確拒絕授權美方在該國境內的兩座軍事基地進行與空襲伊朗相關的軍事活動。